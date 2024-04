Rajmund Kaczyński. Mija kolejna rocznica jego śmierci

Rajmund Kaczyński zmarł 19 lat temu, w dniu 17 kwietnia 2005 roku. Żył długo, bo gdy odszedł, miał 83 lata. Dzień przed rocznicą śmierci ojca Kaczyńskich warto t przypomnieć niezwykle jego niezwykle ciekawą historię, ale zarazem wstrząsającą. Rajmund Kaczyński był powstańcem warszawskim. Chociaż urodził się w Grajewie, to z Warszawą splotły się jego losy. Jak można przeczytać na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego, w zakładce "Powstańcze biogramy", Rajmund Kaczyński był w konspiracji od 1941 roku: "żołnierz Związku Walki Zbrojnej, następnie Armii Krajowej. W 1943 r. ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty uzyskując stopień plutonowego podchorążego. Przydział w lipcu 1944 r. - Komenda Główna Armii Krajowej - pułk "Baszta" - batalion "Karpaty" - kompania K-1 - II pluton - dowódca drużyny". Był porucznikiem Wojska Polskiego, uczestnikiem powstania warszawskiego, inżynierem i nauczycielem akademickim Politechniki Warszawskiej. Już w pierwszym dniu Powstania Warszawskiego, ojciec braci Kaczyńskich został ranny. To właśnie z tym wydarzeniem wiąże się przerażająca historia, w której występowała kuzynka Bronisława Komorowskiego, a dokładnie jego ciotka.

Wstrząsająca historia ojca Kaczyńskich z Powstania Warszawskiego

Ciotka Bronisława Komorowskiego to nieżyjąca już Halina Wołłowicz. To właśnie ona wspominała po latach, jak pomogła poważnie rannemu "Irkowi", czyli Rajmundowi Kaczyńskiemu:- Kula trafiła w kciuk prawej ręki. Palec wisiał na kawałku skóry. Rajmund kazał mi go obciąć. Po nim nie było widać strachu - może rozemocjonowany wybuchem powstania nie uświadamiał sobie, co się stało. Ja byłam przerażona, był pierwszym rannym, którego opatrywałam - opowiadała kobieta.

Inna uczestniczka Powstania Warszawskiego, także po latach, opowiadała o Rajmundzie, ale w zupełnie innym kontekście. Również nieżyjąca już Hanna Stadnik w rozmowie z TVN24 wspominała kiedyś o relacjach ojca z synami bliźniakami: - Ojciec braci Kaczyńskich był moim kolegą z "Baszty". Jak Leszek został prezydentem Warszawy, myśmy mu gratulowaliśmy, a on, ojciec, nam powiedział: "Moim dzieciom nie wolno dać władzy. (...) Ojciec jeśli to mówi, to wie, co mówi - opowiadała po latach.

Tak Rajmund Kaczyński poznał przyszłą żonę Jadwigę. Romantyczna historia miłości

Co wiadomo jeszcze o samym Rajmundzie Kaczyńskim? Jak poznał swoją przyszłą żonę? O tej historii opowiadała sama Jadwiga Kaczyńska w rozmowie z tygodnikiem "Wprost". Okazuje się, że Jadwiga późniejszego męża poznała na balu: - Poznałam go na balu na Politechnice Warszawskiej. On już był wtedy po studiach. Na ten bal przyszłam z kimś innym, z moim narzeczonym Leszkiem. A wyszłam z Rajmundem. Następnego dnia Rajmund sam przedstawił się moim rodzicom - mówiła. Przez to wielkie zauroczenie miała jednak pewne kłopoty:

- A mnie było przykro powiedzieć o wszystkim Leszkowi. To był porządny chłopiec. Do dziś uważam, że zrobiłam mu świństwo, ale najbardziej cierpiałam, że musiałam oddać mu bransoletkę z granatami, którą chciał mi podarować. Chyba byłam próżna. Strasznie się martwiłam, że nie mogę przyjąć takiej pięknej rzeczy. Nie mówiłam Leszkowi, że wybrałam Rajmunda, bo to chyba nie ja wybrałam. To Rajmund - opowiadała matka braci Kaczyńskich.

Gdzie jest pochowany Rajmund Kaczyński? Tak wygląda jego grób

Rajmund Kaczyński, który zmarł 17 kwietnia 2005 roku, został pochowany na Starych Powązkach w Warszawie. Spoczywa w grobie rodzinnym wraz ze swoimi rodzicami: Aleksandrem, który był urzędnikiem kolejowym, i Franciszką z domu Świątkowską.