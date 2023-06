Krzysztof Bosak świętuje 41. urodziny! Nie do wiary, jak wyglądał lata temu

Agata Duda od dłuższego czasu pokazuje, że z modą jest doskonale zaznajomiona i wie, jak się nią bawić. Na oficjalnych przyjęciach i wizytach Agata Duda zawsze wygląda elegancko i z klasą, co nie oznacza, że nudno. Ostatnio da się zauważyć, że żona prezydenta Andrzeja Dudy, stawia na mocne kolory: czerwień o róż. Pojawia się w stylizacjach zbudowanych na tych kolorach bardzo często, wybierając różne odcienie czerwieni i różu. Czy to tylko kwestia tego, że te kolory są w trendach i kojarzą się z wiosennymi strojami? Okazuje się, że nie! Specjalnie dla "Super Expressu" sprawie przyjrzał się ekspert modowy, projektant Daniel Jacob Dali. Zauważył on, że pierwsza dama poznała specjalny trik. Jaki? Poznajcie szczegóły.

Jak sprawić, by przez kolory ubrań wyglądać młodziej? Agata Duda odkryła sprytny trik!

W garderobie pierwszej damy zagościły nowe kolory, róż w wielu tonacjach oraz czerwień w jasnych odcieniach. Kolory te są bardzo dziewczęce przez co jeszcze bardziej ją odmładzają. Agata Duda podczas ostatnich oficjalnych wiosenno-letnich spotkań stawia na świeżość przy wyborze sowich stylizacji.Marynarki, komplety, garsonki, sukienki wszystko w tonacjach różu i czerwieni. Te kolory tak przypadły do gustu żonie prezydenta, że nawet dodatki w postaci pasków czy obuwia są również w tych barwach. To jasny znak, że pierwsza dama odkryła modowy trik, jak sprawiać przez kolor, że będzie się wyglądać jeszcze młodziej!

Zdaniem specjalisty dobór tych kolorów przez pierwszą damę nie jest przypadkowy też ze względów symboliki, jaką niesie za sobą czerwień.

- Wszystkie fasony jakie wybiera Agata Duda są również zgodne z panującymi obecnie trendami w modzie. Warto zwrócić uwagę na kilka ważnych szczegółów: kolor różowy powstaje z połączenia kolorów białego i czerwonego, a takie kolory ma polska flaga. Obecnie w krajach kultury zachodniej jak i w Polsce, kolor różowy związany jest przed wszystkim z kobiecością. Kolor czerwony symbolizuje miłość, delikatność oraz czułość. A tak właśnie postrzegana jest Agata Duda. Poświęca swój czas dla dobra innych ludzi.

