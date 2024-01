Sienkiewicz wyciągnął z marynarki tajemniczy woreczek! Poseł żąda wyników badań jego krwi!

Para prezydencka we wzruszających słowach o ks. Isakowiczu-Zaleskim. Łzy same cisną się do oczu

Głosowanie nad wnioskiem o wotum nieufności wobec ministra kultury odbyło się w środę, 17 stycznia, podczas burzliwych obrad Sejmu. Wniosek złożył klub Prawo i Sprawiedliwość. Poparcie wniosku zapowiedziała także Konfederacja. - Jako minister kultury miałem wybór: wejść na ścieżkę ustawodawczą - trwającą miesiące albo nawet lata - i tym samym pozwalać rozlewać się tej nienawiści, i zaakceptować, że eskalacja może oznaczać kolejne ofiary, albo położyć temu kres. Trzeba było zatamować potop podłości zatruwający polskie rodziny i wywołujący najgłębsze podziały społeczne - tłumaczył z mównicy Sienkiewicz. Ostatecznie Sejm odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Sienkiewicza. Za odwołaniem ministra głosowało 194 posłów, przeciw było 241, wstrzymało się dwóch.

Podczas obrad kamery Polsat News uchwyciły jednak nietypową sytuację. Minister wkładał do wewnętrznej kieszeni marynarki przedmiot wyglądający, jak torebka z czymś w środku. Ta scena rozgrzała media społecznościowe, a internauci byli bardzo ciekawi, co znajdowało się w torebce.

Co wyciągnął z kieszeni minister Sienkiewicz? 🤔 pic.twitter.com/vEGfYramHt— Kamil Starczyk (@starczyk) January 17, 2024

Do sprawy odniósł się poseł Michał Woś z mównicy sejmowej. Polityk podkreślił, że media obiegło "szokujące nagranie", które trzeba wyjaśnić. - Widać, jak pan podpułkownik, pan minister kultury i dziedzictwa narodowego wyjmuje jakiś woreczek z białym proszkiem i w związku z tym pojawiło się mnóstwo pytań. Również na platformie X. Co było, jaka jest zawartość tego woreczka? Drodzy państwo, mamy do czynienia z ministrem kultury, mamy do czynienia z człowiekiem, wobec którego już pojawiały się w 2022 roku mnóstwo pytań co do jego stanu tu na sali sejmowej – mówił Woś, nawiązując do głośnej sprawy sprzed dwóch lat, gdy to Borys Budka wyprowadzał Sienkiewicza z sali sejmowej.

Woś stwierdził, że minister podejmuje obecnie kluczowe decyzje związane z "zamachem na media, z łamaniem prawa". Polityk zaapelował, aby Sienkiewicz przeszedł badania krwi. - W związku z tym warto i należy zadać pytania – co było w tym woreczku? I punkt drugi, wzorem tradycji dobrych demokracji, chociażby w USA tam prezydenci ujawniają przecież wyniki badań. W związku z tym panie Sienkiewicz, ujawnij pan wyniki badań - zaapelował z mównicy.

