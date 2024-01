i Autor: Marek Kudelski/Super Express; Shutterstock; Piętka Mieszko/AKPA

Słynny raper zobaczył Marka Suskiego pod aresztem w Radomiu! Niósł prezent dla Mariusza Kamińskiego

Nie jest wielką tajemnicą, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. O prawdziwości tegoż przysłowia przekonuje się właśnie Mariusz Kamiński, osadzony w zakładzie karnym w Radomiu. W ostatnich dniach spod bramy wejściowej wspierał go m.in. sam prezes PiS Jarosław Kaczyński, zaś Marek Suski przyniósł mu bardzo pożyteczny podarunek. Tego ostatniego przyłapał w trakcie dostarczania do aresztu pokaźnego pakunku Tede. Zdradził on, co Marek Suski przyniósł Mariuszowi Kamińskiemu! - Produkcji chińsko-polskiej czy tam polsko-chińskiej - poinformował znany raper.