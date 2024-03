Smutne wyznanie żony Kamila Durczoka. Kolejna tragedia spadła na rodzinę

Kamil Durczok 6 marca obchodziłby swoje urodziny. To ważny dzień dla jego bliskich, jak i fanów. Dawny prezenter TVN niemal do samego końca życia był bardzo aktywy w mediach społecznościowych, gdzie na bieżąco komentował wiele spraw. Często też chwalił się swoim pupilem, owczarkiem niemieckim Dymitrem. Kamil Durczok wziął go jako szczeniaka z hodowli i od razu obdarzył go ogromnym uczuciem. Widać było, że uwielbia psa – spędzali razem niemal każdą chwilę.

Niestety, zwierzak zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi, a w sieci pojawiła się nawet zbiórka na leczenie.

- Od 1,5 miesiąca zmaga się z pogłębiającym się niedowładem czterokończynowym. Niestety dotychczasowe ścieżki leczenia oraz szerokie konsultacje środowiska weterynarzy na Śląsku nie przyniosły oczekiwanych efektów – głosił opis zbiórki.

Mimo wielkich starań brata Kamila Durczoka, Dominika, pies musiał zostać uśpiony. - Dymisia wezwał Kamil. Walczyliśmy do końca. Niestety po wielu weterynaryjnych konsultacjach szanse naszego kochanego pieska na przede wszystkim brak cierpienia (pomijając pewność, że do pełni zdrowia by nie wrócił) były prawie zerowe – informował jego opiekun.

6 marca, w dniu urodzin Kamila Durczoka, jego była żona Marianna Dufek odniosła się do Dymitra. - Dymitr poszedł do nieba pół roku po Kamilu. Mam wrażenie, że to on go tam wezwał do siebie. Dla mojej byłej teściowej to była straszna tragedia – powiedziała w rozmowie z Show News.

Śmierć zwierzaka często jest ogromnym ciosem dla jego opiekunów. W tym wypadku Dymitr dodatkowo przypominał im o swoim zmarłym panu. Tym bardziej śmierć czworonoga była okropnym doświadczeniem dla bliskich Kamila Durczoka.

