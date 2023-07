Sylwia Spurek ma siostrę Annę. Wyglądają jak bliźniaczki, są nie do odróżnienia niczym dwie krople wody

Sylwia Spurek ma siostrę Annę Spurek. Siostry bardzo się wpierają i współpracują. Wystarczy wspomnieć, że w czasie kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku, Anna pomagała siostrze i to rzucając się w wir zadań z pełnym zaangażowaniem: - Moja Ania ❤️ Siostra, która z dnia na dzień zostawiła swoje życie i pracę aby przyjechać i pomóc mi w kampanii wyborczej 💕 Będąc przy mnie 24h na dobę wspierała 🌼, planowała, organizowała, zarządzała, nadzorowała, koordynowała... Wszystko, dosłownie wszystko 💪 Niezliczone spotkania, wyjazdy, konferencje, wizyty, współpraca ze współkandydatkami i kandydatami, wolontariuszkami i wolontariuszami, sztabem regionalnym i centralnym 👌Aniu ❤️ Byłaś najlepszą szefową mojej kampanii 🤗 Jesteś najlepszą siostrą 🥰 Bardzo Ci dziękuję ‼️Bez Ciebie nie byłoby mojego mandatu do Parlamentu Europejskiego - napisała po wyborach Spurek.

Innym razem Sylwia Spurek także pokazała wspólne zdjęcie z siostrą i w ten sposób uczciła jej urodziny: - 7.11 przypada najważniejsza dla mnie rocznica - urodziny mojej siostry Anny Spurek. To absolutnie nie jest przypadek, że urodziny Ani są w Dniu Feministek, bo Ania jest i feministką, i weganką, zawsze mogę na nią liczyć, zawsze jest ze mną solidarna. To jest coś więcej niż rodzina, to prawdziwe siostrzeństwo. Jestem szczęściarą, że mam Anię 💪💪💪 Aniu, wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń! - komentowała europosłanka Spurek. Patrząc na wspólne zdjęcia sióstr trzeba przyznać, że są wręcz łudząco do siebie podobne i wyglądają jak bliźniaczki, są jak dwie krople wody! Takie komentarze zresztą pojawiają się pod ich fotografiami. Obie mają długie, ciemne włosy, duże oczy i serdeczne uśmiechy.

Kim jest siostra Sylwii Spurek, Anna Spurek?

Anna Spurek, czyli siostra Sylwii Spurek oprócz tego, że jest bardzo podobna do siostry z wyglądu, to podobnie jak ona jest aktywistką. Siostra Spurek działa w fundacji Green REV Institute, czyli fundacji założonej przez Spurek i jej męża Marcina Anaszewicza. Anna Spurek to absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Zarządzania Wartością Przedsiębiorstwa. Członkini zarządu Green REV Institute. Ekspertka w zakresie roślinnych zamienników oraz systemów certyfikacji technologii produkcji. Doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem i handlu międzynarodowym (Europa, USA, Chiny). Reprezentuje REV w Eurogroup for Animals, Komitecie Sterującym #EUforAnimals, European Vegetarian Union i Aquatic Animal Alliance.

NIŻEJ ZOBACZYCIE WSPÓLNE ZDJĘCIA SIÓSTR SYLWII I ANNY SPUREK