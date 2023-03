Szokująca teoria Giertycha u Lisa. Jędraszewski i PiS zorganizowali aferę z Janem Pawłem II

Tomasz Lis dopytywał znanego mecenasa, czy film TVN jest prowokacją, a abp Jędraszewski działał na zlecenie PiS. – Czyli pan sugeruje, że PiS zorganizował atak na Jana Pawła II, żeby chwilę później wziąć go w obronę? – zastanawiał się dziennikarz. - Raczej groteskowa obrona - odparł mu Roman Giertych. – Bo to, co robi PiS, nie jest obroną, tylko to jest próba przylepienia się do okrętu. Jak przylepiło się g**** do okrętu i mówi, że płyniemy – skomentował adwokat.

Potem przedstawił ciąg zdarzeń, który jego zdaniem świadczy o tym, że mogła być to prowokacja. - Nie mam żadnej wątpliwości, że PiS był na to przygotowany. Reportaż się pojawia i od razu wjeżdża uchwała, wjeżdża wezwanie do ambasadora USA. Mają cały szereg rozpisanych rzeczy, które do dzisiaj... codziennie coś robią – dodał Giertych.

Wspomniał także, że arcybiskup Jędraszewski zwolnił dyrektora archiwum, który udostępnił materiały do dokumentu TVN24. Zdaniem Giertych metropolita krakowski musiał wcześniej wiedzieć, że stacja ubiega się o takie materiały. - Ta sprawa została użyta nie do walki z pedofilią, tylko została użyta przez PiS do tego, aby na parę dni zaczerpnąć świeżego, medialnego powietrza - uważa mecenas. - Bo PiS ma bardzo dobre agencje, wydaje miliony pieniędzy na najlepszych specjalistów, którzy badają, szukają tematów, pod które PiS mógłby się podczepić. Jestem przekonany, że mechanizm tego był taki: najpierw agencje zbadały temat Jana Pawła II, który jest jednak autorytetem dla większości Polaków, i szukały możliwości podczepienia – kontynuował Roman Giertych.

Co się stanie gdy PiS wygra wybory?

Roman Giertych nie ma złudzeń, że jeśli tegoroczne wybory parlamentarne wygra obóz Zjednoczonej Prawicy to Polskę czeka tragedia. - Miejmy świadomość, że jeżeli PiS utrwali swoją władzę i w tym roku nie wygramy, to wszystko, co dotychczas było, to były pieszczoty. Ponieważ oni nie cofną się przed niczym. Poziom degeneracji moralnej, poziom demoralizacji, zbydlęcenia jest taki, że będą już bezkarnie zabijać, gwałcić, rabować, bez żadnej odpowiedzialności karnej - stwierdził mecenas w nowym programie Tomasza Lisa.

#Giertych: To @AbpJedraszewski w porozumieniu z PIS, zorganizował tę całą aferę z JPII#Lis: Czyli film jest prowokacją, a Jędraszewski działał na plecenie PIS. PIS zorganizował atak na JPII#Giertych: Tak. PiS był przygotowany, od razu wjechali, mają to rozpisane. x/3😲🤦‍♂️😂 pic.twitter.com/4fNY9aNtr1— Waldemar Kowal (@WaldemarKowall) March 15, 2023