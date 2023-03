Reportaż "Franciszkańska 3" z cyklu "Bielmo" dotyczący Jana Pawła II oraz księży, którzy w dawnych latach mieli dopuszczać się paskudnych czynów pedofilskich, a pracowali w archidiecezji podległej Wojtyle. Sprawą zajął się dziennikarz śledczy Marcin Gutowski z TVN 24. Materiały przedstawione w reportażu mogą być dla wielu osób potężnym wstrząsem. Przez lata budowany wizerunek papieża Polaka, nagle dostaje mocnych rys. W tym właśnie kontekście głos zabrał Tomasz Lis. Na Twitterze Lis umieścił wpis, w którym zaznaczył, że wieści na temat Wojtyły, które się pojawiają w ostatnim czasie są bulwersujące, a w szczególności dla osób z pokolenia dziennikarza: - Ujawniane teraz informacje o kardynale Wojtyle są bulwersujące i dla ludzi patrzących na niego - jak ja- przez dziesięciolecia, z podziwem, zasmucające. Ale nie powinno się całego jego życia sprowadzać do jednej sprawy. Zasługi Wojtyły dla wolnej Polski są absolutnie oczywiste - zaznacza Lis.

Lis rozjuszył internautów słowami o zasługach Jana Pawła II

Jego wpis wywołał olbrzymie poruszenie wśród internautów. Jedni wprost napisali, że wpis Lis jest "żenujący", ale inni zareagowali zdecydowanie mocniej: - Podstawowe pytanie. Co to jest pedofilia?! Nie mogę czytać takich wpisów, nie kilka a kilkaset małych dzieci było gwałconych, bo zamiast ukarać, ich przenoszono, narażano kolejne, a innych tym samym to zachęcało, systemowa pedofilia. Zło. Tyle - napisała jedna z internautek, a inny internauta dodał: - Panie Tomaszu. Człowiek ma przed sobą podwładnego, o którym wie, że gwałci dzieci. Ma w ręku wiele instrumentów by temu zaradzić, a co robi? Wysyła go tam, gdzie jeszcze nie gwałcił. Z całym szacunkiem, ale w tym momencie, wszelkie inne zasługi przestają mieć znaczenie...

