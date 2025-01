Szczęśliwy Szymon Hołownia pokazał zdjęcie z bobaskiem! "Jesteście największym szczęściem"

Szymon Hołownia nie może narzekać na brak zajęć jako marszałek Sejmu, lider Polski 2050 i kandydat na prezydenta. To mnóstwo pracy oraz obowiązków. Z pewnością nie każdy podołałby wszystkim wyzwaniom związanym z tymi stanowiskami. Mimo to polityk nie zapomina o swoich najbliższych i każdą wolną chwilę przeznacza na wspólne spędzanie czasu. Niedawno w mediach społecznościowych zamieścił uroczy post, który to udowadnia!

Szymon Hołownia z dzidziusiem

Szymon Hołownia postanowił w wyjątkowy sposób uczcić urodziny swojej młodszej córeczki Eli. Pokazał zdjęcie wykonane krótko po jej narodzinach, gdy ta owinięta w kocyk jest przez niego przytulana. Na kolejnym ujęciu widać piękny, dedykowany tort ozdobiony kwiatami, a jeszcze kolejny pokazuje bałagan, jaki zrobiła, gdy pałaszowałą smakołyk.

- Trzy lata temu rano początkowo naprawdę nie wyglądało to dobrze. Błyskawiczna pobudka, szukanie opieki do Mani, bardzo szybka jazda do szpitala. A o 8.13 na świecie pojawiła się ona, Elżbieta Wanda. Elunia. Elonek - czytamy w poście na Instagramie.

Dalej Szymon Hołownia opisuje, jakim wyzwaniem jest wychowywanie dwojga dzieci, ale też ogrom miłości, jakim obdarza swoje córeczki.

- Rację mają ci, co mówią, że jeśli chodzi o dzieci, 1+1 to nie 2, ale 11. No i że „manie” dzieci to jednak jakaś inna fizyka (chyba kwantowa, nie wiem, z tego zawsze byłem nogą). Bo Mania postawiła nasz świat na głowie, ale Ela udowodniła, że świat postawiony na głowie da się postawić na głowie jeszcze raz. I dobrze nam w tej pozycji. Ela to wielkie serduszko, empatia, już w tym wieku „wytrawne” poczucie humoru, ale też zadziwiająca mnie niezmiennie integralność, decyzyjność i stanowczość - napisał marszałek Sejmu.

Na zakończenie poruszającego wyznania zwrócił się do małej Eli, jeśli kiedyś przeczyta te słowa. - Może kiedyś przeczytasz tę laurkę, więc wiedz jeszcze raz to, co codziennie Ci powtarzamy: KOCHAMY CIĘ! Ty i Mania jesteście naszym największym szczęściem. Obie miejcie najpiękniejsze życie, a my postaramy się Wam w nim mądrze towarzyszyć - oznajmił.

W komentarzach wiele osób dołączyło do składania życzeń dziewczynce. "Wszystkiego najlepszego dla Eli , dużo zdrówka , bo wszystkie Ele to fajne kobietki są"; "Wszystkiego najlepszego dla Eluni, niech rośnie zdrowa i szczęśliwa, bo to najważniejsze"; "Dużo szczęśliwych i błogosławionych lat dla córeczki"; "Spełnienia marzeń Ela. Żeby jej tatuś został prezydentem" - czytamy.

