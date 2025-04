Myślę, że to tłumaczy, dlaczego mówię do niego per "ty". Natomiast jeśli chodzi o te okrzyki "morderca", rozmawiałem z przewodniczącym klubu i będziemy składać zawiadomienie, dlatego że to jest zniewaga w trakcie wykonywania obowiązków parlamentarnych. Ja dostałem głos od marszałka. Ja wchodziłem na mównicę, natomiast Jarosław Kaczyński ruszył na mnie z jakimś dziwnym atakiem. Ja go dopiero po chwili zauważyłem, że stoi z boku - wyjaśnił Roman Giertych.