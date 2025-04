Politycy straszą MIGRANTAMI. Polacy się BOJĄ. To PiS wpuścił migrantów? Pan się PUKNIE w ROZUM!

„Czy Polacy boją się migrantów?”, pytał Adam Feder niedaleko Dworca Wileńskiego w Warszawie. „A pan by chciał, żeby się panu ktoś wdarł na klatkę schodową i dźgnął nożem?”, odparła kobieta. „Polska dla Polaków, a nie mieszać i mieszać. Po co to komu?”, dodał kolejny mieszkaniec warszawskiej Pragi Północ. „Byczki takie przyjeżdżają, ma pan siostrę, ma pan matkę, będą się bały wyjść na dwór”, przekonywała emerytka. „Ja miałam napad w domu, włożył mi nogę między drzwi, potraktowałam go gazem”, relacjonowała młoda dziewczyna. Akurat tu napastnikiemiem był imigrant z Ukrainy. Politycy PiS i Konfederacji dziś na cel obrali imigrantów z krajów muzułmańskich. „Czy Polacy wybaczą PiS-owi, że nawpuszczał do Polski 366 tysięcy osób z krajów muzułmańskich i Afryki”, dopytywał Adam Feder. Po tych słowach na jednym z przystanków autobusowych aż się zakotłowało. „Co pan opowiada z bzdury!?”, „Niech pan się puknie w rozum! Słucha pan tych kłamstw?”, przekrzykiwały się kobiety, przekonane o tym, że raport NIK w tej sprawie został sfałszowany. „Co pan gada z Radiem Maryja? Po co?”, pytał mężczyzna i dodał, że to temat migrantów jest sztucznie wywoływany przed każdymi wyborami, żeby tylko straszyć Polaków. „Nie boję się migrantów, uważam, że Polacy są wielkimi rasistami”, przekonywała młoda dziewczyna. Obejrzyjcie najnowsze Komentery Adama Federa!

PiS straszy MIGRANTAMI. Polacy się BOJĄ. To PiS wpuścił migrantów? Pan się PUKNIE w ROZUM!| Komentery