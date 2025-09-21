Tajemnicze kadry Marty Kaczyńskiej. Dlaczego wyłączyła komentarze?

Urokliwe zaułki i galerie sztuki, zdjęcia jak z katalogu podróżniczego

Drewniane drzwi i kwitnące pnącza, idealne tło do fotografii

Brak komentarzy, zdjęcia mówią same za siebie

Pocztówkowe widoki na Instagramie

Na profilu Marty Kaczyńskiej pojawiły się trzy nowe zdjęcia, które szybko przyciągnęły uwagę obserwatorów. Przedstawiają urokliwe zaułki, w tym wąskie, kamienne uliczki, drewniane drzwi z ozdobnymi kołatkami i ściany porośnięte kwitnącymi na niebiesko pnączami. Na jednym z kadrów widać także wejście do galerii sztuki z bogato ozdobioną witryną.

Całość wygląda jak gotowy przewodnik po najpiękniejszych miejscach śródziemnomorskich miasteczek. Tego typu kadry często można zobaczyć na pocztówkach z Francji, Włoch czy Hiszpanii, pełnych słońca i przyjemnej, leniwej atmosfery.

Cisza w komentarzach

Choć zdjęcia są efektowne, pod postami panuje cisza. Możliwość komentowania została ograniczona, więc fani nie mogą dodać żadnej reakcji ani dopytać o szczegóły. Można jedynie kliknąć serduszko lub zapisać fotografie w kolekcji.

To sprawia, że zdjęcia nabierają jeszcze bardziej tajemniczego charakteru, internauci mogą się tylko zastanawiać, gdzie dokładnie zostały wykonane i co zainspirowało autorkę do ich publikacji właśnie teraz.

Moda na klimatyczne kadry

W ostatnich miesiącach na Instagramie popularność zdobywają zdjęcia w stylu „slow life”, pokazujące spokojne zaułki, zieleń i detale architektoniczne. Kaczyńska idealnie wpisuje się w ten trend. Kadry, które opublikowała, przypominają zdjęcia z modnych kont podróżniczych są starannie skomponowane, mają wyciszoną kolorystykę i przyciągają oko.

Miejsce pozostaje zagadką

Kaczyńska nie zdradziła, gdzie dokładnie wykonano fotografie. Nie wiadomo, czy są to kadry z jej wakacyjnej podróży, czy zrobione bliżej domu. To dodatkowo rozbudza ciekawość obserwatorów.

Poniżej galeria zdjęc: Marta Kaczyńska w Sejmie na zaprzysiężenie Nawrockiego

