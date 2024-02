Tak mąż nazywa Olę Kwaśniewską. Nikt tak nie mówi!

Czarnek odpalił się w niedzielę! Szok, co zarzucił Tuskowi!

Ola Kwaśniewska od ponad 10 lat jest w związku małżeńskim z muzykiem Kubą Badachem. Para pobrała się w pięknym kościele: w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, a ślub był wielkim wydarzeniem, który zebrał tłum gości. Wiele kobiet zazdrości Kwaśniewskiej męża, który odnosi sukcesy w branży. Para jest doskonale dobrana i lubi spędzać ze sobą czas. Nie tak dawno Kwaśniewska i Badach byli na rajskich wakacjach, z których zdjęcia znajdziecie w galerii niżej. Oboje uwielbiają zwiedzać świat, ale dobrze czują się też na Mazurach. Jedno jest pewne: oboje są dla siebie stworzeni!

Teraz, gdy Ola Kwaśniewska obchodziła urodziny okazało się, jak nazywa ją mąż. Kuba Badach złożył żonie życzenia za pośrednictwem Instagrama. Wrzucił do sieci zdjęcie z małżonką i napisał: - A moja cudna żonkila ma dzisiaj urodziny! Dwudzieste trzecie, chyba… Generalnie fajna dziewczyna, choć odrobinę dziwna, bo buziaki lubi przyjmować, ale tylko w kasku🤷‍♂️ Sto lat, bejbe!!!❤️❤️❤️🥳🥳🥳😍😍😍. To znaczy, że zięć Kwaśniewskich nazywa żonę Olę... "żonkilą". Słyszeliście o czymś takim?! My jesteśmy zaskoczeni.