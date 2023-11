Jak mieszka Lech Wałęsa? To jedno z pytań, które interesuje Polaków. Wiadomo, że legendarny lider Solidarności i noblista mieszka w Gdańsku. Wiele osób wyobraża sobie, że były prezydent musi mieszkać w eleganckiej willi pełnej przepychu, która jest w nowoczesnym stylu. Faktycznie, dom Lecha Wałęsy to elegancka, duża i przestronna willa, ale pełna luksusów z lat 90. Do jest położony wśród drzew i krzewów, w pięknym ogrodzie. To, co od razu zwraca uwagę to wejście do domu Wałęsy. Na głównymi drzwiami, przy których wybudowano ozdobne kolumienki, widać balkonik. Kolumny dźwigają zaś ozdobne zwieńczenie z datą powstania domu: czyli 1997. A jak wygląda w środku?

Zwykle Lech Wałęsa nie pokazuje wnętrza rezydencji, ale czasem wrzuca do sieci zdjęcia czy nagrania, które powstają właśnie w jego domu. Sprawni obserwatorzy mogą dopatrzeć się tego, jak wygląda mieszkanie Wałęsy. Pewnym jest, że największą świetnością dom Wałęsy cieszył się lata temu, właśnie wtedy, gdy został zbudowany. Swoją stylistyką nawiązuje właśnie do końcówki lat 90., gdy stawiano na luksus i przepych.

Luksusowy dom Lecha Wałęsy. Czar i szyk dawnych lat

Dom Lecha Wałęsy jest zaprojektowany i umeblowany w tradycyjny stylu. Drzwi są w nim jasne, poprzedzielane szybkami, tak jak w większość mieszkań powstałych ponad 20 lat temu. Ściany w domu Wałęsów są wymalowane na pastelowe kolory (róż, beż), nie ma tu modnych w ostatnich latach odcieni szarości czy zieleni - i słusznie, bo nie pasowałyby do wnętrza.

Do wnętrza domu pasują natomiast meble, z jasnego drewna, z szufladami i szybami, by eksponować bibeloty. Są to meble ciężkie, tradycyjne, ale bardzo zdobne, pokazujące "bogactwo" domu. Na ścianach porozwieszane są święte obrazki: wizerunki Matki Bożej, a nad drzwiami znajduje się krzyż, jak to tradycyjnie w domach. Takie ozdoby ścian nie dziwią, bo Wałęsa słynie ze swej religijności. W domu Wałęsy są też modne przed laty łuki zamiast drzwi, a na podłodze tradycyjna płytki łatwe w utrzymaniu w czystości. Salon Wałęsów zdobi kominek, który służy za dodatkowe miejsce do prezentowania bibelotów, stoją na nim zegary. Zdecydowanie nowoczesnym elementem wystroju wnętrza jest wygodna kanapa, pokryta welurem w kolorze butelkowej zieleni. Zdobią ją poduszki w wielkie kwiaty.

