Tak młody Oskar oddaje cześć Elżbiecie Witek. Tak rozpromienionej jej jeszcze nie widzieliście

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek otrzymała Nagrodę Człowieka Roku "Gazety Polskiej" w poniedziałkowy wieczór (20 lutego). Statuetkę wręczył redaktor Tomasz Sakiewicz podczas uroczystej gali trzydziestolecia pisma w Filharmonii Narodowej. - Jest miejsce, które jest świątynią demokracji. Nazywa się parlament, polski Sejm. Dlatego ma znaczenie, kto stoi na czele polskiego Sejmu. I znalazła się właściwa osoba, jest nią marszałek Elżbieta Witek. Można było ją nagrodzić za wiele rzeczy, które robiła wcześniej. Ale ta funkcja wyróżniła ją i pozostanie w historii - argumentował.

Dziękując za przyznane jej wyróżnienie, podkreśliła, ze wszystkich laureatów łączy szacunek do wartości jak Bóg, honor, prawda. Zaznaczyła, że otrzymuje nagrodę w przededniu rocznicy inwazji Putina na Ukrainę. Marszałek Sejmu zauważyła przy tym, że Ukraińcy tracą swoje domy. Dodała, że Polakom potrzebna jest ogromna determinacja, żeby nieść Ukrainie pomoc. Elżbieta Witek podkreśliła również, że naród polski zasługuje na ogromne uznanie za dotychczasowe działania.

Marszałek Sejmu dodała, że nagrodzonych łączy także walka o wartości, a jedną z nich jest wolność słowa. Elżbieta Witek powiedziała, że obecnie za głoszenie prawdy i mówienie jak było, redaktorzy "Gazety Polskiej" i innych mediów prawicowych są szykanowani i pozywani do sądu. - To jest antydemokratyczne - twierdziła, dodając, że "wolność słowa jest prawem każdego obywatela".

Po ceremonii wręczenia nagród doszło do uroczystego bankietu. To w jego trakcie Elżbiecie Witek postanowił pogratulować Oskar Szafarowicz. To 22-letni działacz Forum Młodych PiS, który znany jest z profilu "Okiem Młodych". Jest bardzo aktywny na mediach społecznościowych, niedawno wygrał także odcinek teleturnieju "Giganci Historii" w TVP Historia. Studiuje prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Ostatnio okazało się, że od 1 lutego pracuje jako młodszy specjalista ds. promocji w Krajowym Zasobie Nieruchomości (ZOBACZ WIĘCEJ: Młody działacz PiS dostał państwową fuchę. Tak zareagował na falę hejtu).

- Jeszcze raz chylę czoła i pozdrawiam serdecznie laureatkę nagrody Człowieka Roku 2022 Gazety Polskiej - niezrównaną Panią Marszałek Elżbietę Witek - napisał na swoim Twitterze. Do wpisu dodał zdjęcie, na którym z dumą ściska dłoń nagrodzonej przedstawicielce PiS. Trzeba przyznać, że jego słowa musiały trafić do serca Elżbiety Witek, bo tak rozpromienionej, to jej chyba jeszcze nigdy nie widzieliśmy!

