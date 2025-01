Tak projektantka szykuję Agatę Dudę na uroczystości. Oto, co jest kluczowe. Poznaliśmy kulisy!

Przerażające, co Marianna Schreiber usłyszała od posłanki w Sejmie. To się wydarzyło na stołówce

Zbliża się ważna uroczystość, ponieważ 27 stycznia przypada 80. rocznica wyzwolenia niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. To wydarzenie jest ściśle związane z etykietą i protokołem dyplomatycznym, ponieważ do Polski zajadą koronowane głowy, dyplomaci, prezydenci innych państw. Związku z tym także przygotowując stroje dla najważniejszych osób w państwie, trzeba znać konkretne reguły i zasady, których należy się trzymać.

W rozmowie z nami projektantka pierwszej damy, Dorota Goldpoint, która jest odpowiedzialna za stylizacje dla Agaty Dudy na ten dzień, opowiedziała o kulisach przygotowań. Po pierwsze wyznała, że szykując kreacje na konkretne wydarzenie, trzeba brać pod uwagę to, gdzie odbędzie się dana uroczystość:

Ubrania na tak ważne, podniosłe okazje, jak rocznice, śluby, pogrzeby czy ważne międzynarodowe uroczystości, są opatrzone dość szczegółowo określonymi zasadami protokołu dyplomatycznego. Przede wszystkim musimy wiedzieć, w jakim miejscu będą odbywały się obchody. Jeśli jest to przestrzeń zewnętrzna, to zazwyczaj o tej porze roku ta przestrzeń jest zadaszona, żeby ochronić gości przed ewentualnymi opadami czy zimnem. Więc przygotowania zaczyna się od tego, jakie będzie miejsce uroczystości, a także jacy goście będą uczestniczyli w danym wydarzeniu. Inaczej rozpatruje się czy przygotowuje kreację, gdy jest to wewnętrzna uroczystość tylko w Polsce, a inaczej, kiedy są zaproszeni goście z zagranicy, głowy państw - tak jak w tym przypadku - gościem będzie m.in. król Karol. Ta uroczystość jest bardzo ważna i podniosła, wyjątkowa, upamiętniająca śmierć osób, które doświadczyły Holokaustu, cierpień II wojny światowej. Dlatego w takiej sytuacji bierze się pod uwagę to, aby ta przygotowywana kreacja była przede wszystkim należyta. Musi to być strój formalny. U kobiet są to stonowane kolory i przede wszystkim elegancki strój, jak zresztą zawsze w przypadku wysokiej rangi dyplomatów. Oczywiście trzeba też wziąć pod uwagę porę roku - mówi nam Dorota Goldpoint.

W przypadku poniedziałkowych obchodów część z nich będzie odbywała się na zewnątrz, dlatego też musi zostać przygotowane okrycie wierzchnie, czyli płaszcz. - Zawsze jest też dylemat, co wybrać jeśli chodzi o kreację: czy to ma być sukienka, czy garsonka, czy to ma być garnitur. Przygotowujemy też strój backupowy na wszelki wypadek, bo wiadomo, że suwaki się zacinają, mogą odpaść guziki, różne rzeczy się dzieją i w związku z tym zawsze pani prezydentowa musi mieć stylizację na wszelki wypadek - ujawnia tajniki swojej pracy projektantka.

Jeśli zaś chodzi o kolory, to w sytuacji kobiet musimy pamiętać, aby unikać jaskrawych barw, krzykliwych, wrzucających się w oczy:

Wiadomo, że dyplomacja charakteryzuje się tym, że głównym, podstawowym kolorem jest granat, tak jak obserwowaliśmy to w przypadku ostatniej inauguracji prezydenta Trumpa, gdzie większość gości byli w stonowanych, ciemnych kolorach. (...) W przypadku pani prezydentowej na pewno będzie to stonowany kolor, na pewno jest to też kolor tego sezonu. Pierwsza dama pani Agata Kornhauser-Duda lubi kolory, jest osobą, która jest odważna w wyborze kolorów, dobrze w nich wygląda. Natomiast tutaj musieliśmy wybrać taki kolor, który z jednej strony będzie odpowiedni na tę uroczystość, a z drugiej strony taki, w którym pierwsza dama będzie się dobrze czuła. Mogę tylko powiedzieć, że to będzie stylizacja ton w ton, taka, którą ja najbardziej lubię, czyli nie mamy tutaj zestawień kolorystycznych czy kontrastów. Musimy przede wszystkim brać pod uwagę to, że też ta stylizacja powinna być taka, by nie rzucała się w oczy. Zresztą pani prezydentowa bardzo dba o to, aby wszelkie formalne stroje na uroczystości właśnie stonowane i adekwatne przede wszystkim do okazji - podkreśla w rozmowie z SE Goldpoint.

Co z nakryciem głowy i butami? Projektantka wyjaśnia

Jeśli zaś chodzi o nakrycie głowy, to nie jest ono wymagane, ale jest dopuszczalne. Buty natomiast, to w przypadku poniedziałkowego wydarzenia, to przede wszystkim wybór między klasyczną szpilką albo kozakami, klasycznymi, które okalają łydkę i są dopasowane. - Raczej unikamy takiego obuwia, które jest ekstrawaganckie, przykuwające uwagę, czy zbyt modne, bo musimy pamiętać jednak o tym, żeby ten but był również bardziej klasyczny. Tutaj zaś wysokość obcasa nie ma takiego znaczenia, to indywidualny wybór - podkreśla projektantka.

