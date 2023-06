GNIEW Polaków! Ludzie wyszli na ULICE. "To z MIŁOŚCI do Polski". | Komentery

Monika Olejnik od lat jest kojarzona ze środowiskiem dziennikarskim, chociaż jej pierwszy wyuczony zawód jest zupełnie inny. Olejnik skończyła studia wyższe na kierunku zootechnika, co sama kiedyś wyznała w czasie jednego z wywiadów ze Zbigniewem Girzyńskim. Doszło do tego zupełnie przypadkowo, gdy chciała się odgryźć politykowi, który wypomniał jej wykształcenie mówiąc: - Ja rozumiem, że pani, jako zootechnik, przyznaje pieczątkę politologa lub konstytucjonalisty. (…) Jak ktoś jest prawnikiem, to jest prawnikiem - komentował. Wówczas Olejnik zareagowała mówiąc: - Jestem magistrem inżynierem zootechnikiem. I chciałam powiedzieć, żeby pan w końcu przestał obrażać moją uczelnię, SGGW. I skończyłam studia podyplomowe na dziennikarstwie. Proszę mnie nie obrażać - odgryzła się wtedy.

Jednak to media i dziennikarstwo było jej pasją. Mało kto pamięta, ale Olejnik jako młoda reporterka zrobiła m.in. materiał o skupie butelek. Zaś w 1989 roku była już dziennikarką radiowej Trójki. Ostatnio dziennikarka pokazała zdjęcie z tamtego okresu, z wyborów 1989 roku. Jak wtedy wyglądała? Tak jak i dziś, miała długie jasne włosy, a na zdjęciu ma je zaplecione w warkocz spięty spinką-klamrą. Młodziutka Olejnik, podobnie jak obecnie, widać, że znała się na modzie. Na fotografii sprzed lat pozuje w białej bluzce ozdobionej zworek kokardek. Fani wprost oszaleli na widok zdjęcia 33-letniej Moniki Olejnik, a swój zachwyt wyrazili zostawiając pod zdjęciem masę serduszek.