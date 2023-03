Tak z żoną i córeczką świętuje poseł Arkadiusz Myrcha! Specjalny trik prezentowy

Wiemy, jak Dzień Kobiet obchodzi poseł Arkadiusz Myrcha. Córka i żona dostają od niego... Ależ znalazł trik!

Poseł Arkadiusz Myrcha wraz z żoną, posłanką Kingą Gajewską doczekali się trojga dzieci. Mają dwóch synów: Juliusza i Amadeusza oraz córeczkę Lilianę. W Dniu Kobiet poseł Myrcha oczywiście pamięta o swoich kobietach. Jak 8. marca jest obchodzony w domu posłów? - W naszym domu takie święta są bardzo ważne. Zarówno Dzień Kobiet, jak i Dzień Matki, Dzień Babci czy Dzień Dziadka - podkreśla parlamentarzysta. I dodaje, że takie święta są dobrą okazją, by razem spędzić czas w gronie najbliższych: - To zawsze okazja to podziękowań i wspólnego spędzenia czasu - mówi nam polityk.

Co specjalnego szykuje więc dla żony o córeczki na 8. marca? Okazuje się, że ma specjalny trik, który wykorzystuje przy święcie: - Z okazji Dnia Kobiet, oprócz oczywiście bukietu kwiatów, staram się Kini i Lilce sprawić prezent i to takie same prezenty, czy to ubrania czy jakieś fajne dodatki - wyjaśnia poseł. - Uroczo wyglądają w takich dopasowanych stylówach. No i oczywiście musi być jakieś dobra słodka przekąska! Nie ma świętowania bez ciasta czy tortu! - podsumowuje polityk KO. Trzeba przyznać, że ma rację!

My zapytaliśmy eksperta od mody, projektanta Daniela Jacoba Dalego, co sądzi o tym, by mama i córka nosiły takie same ubrania: - Jest to bardzo fajny trend i pamiątka na długie lata, nie tylko dla rodziców, ale również dla dziecka. Najtrafniej określić ten trend jako: bardzo słodki, bo wszystko co małe jest śliczne. Często oprócz sukienki czy innego stroju dobierane są dodatki: obuwie czy torebki. Takie mini kopie dorosłych na dzieciach na stałe w światowe trendy. Nawet sama Kim Kardashian ubiera tak swoje małe pociechy - mówi nam ekspert. Oznacza to, że poseł Myrcha doskonale zna się na modzie!

i Autor: Archiwum prywatne Zdjęcia

i Autor: Archiwum prywatne Zdjęcia

