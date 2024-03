Tak żona Szymona Hołowni mówiła o aborcji. Można się zdziwić

Szymon Hołownia otwarcie mówi o swojej wierze, której jest bardzo oddany. Nic zatem dziwnego, że nie należy do zwolenników złagodzenia przepisów dotyczących aborcji. Nie chce jednak robić nic wbrew woli Polaków i proponuje w tej sprawie referendum. Ostatnio zaś zapowiedział, że Sejm zajmie się tym tematem po wyborach samorządowych, gdy będzie czas, by na spokojnie przedyskutować tę kwestię.

Wiele osób mogłoby założyć, że żona polityka Urszula Brzezińska-Hołownia ma identyczne zdanie w tym temacie. Można się jednak zaskoczyć. Pilot zabierała głos w tej sprawie w 2020 roku, gdy Szymon Hołownia kandydował w wyborach prezydenckich.

- Jeśli miałabym być głosem kobiet, to po pierwsze zwróciłabym uwagę, że temat aborcji przykrywa inne obszary walki o ich prawa. Uważam, że mamy sporo do odrobienia w Polsce, zanim wypracujemy nowy kompromis dotyczący aborcji. To temat edukacji seksualnej, dostępu do antykoncepcji, równego podziału obowiązków domowych, wyrównania płac. Zaczynamy od końca, a powinniśmy dziś rozmawiać o podstawach równości – mówiła wówczas w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”.

Jak widać małżeństwo nie musi mieć w 100 proc. identycznych poglądów, by tworzyć udany i szczęśliwy związek! Szymon Hołownia nie widzi świata poza swoją małżonką, a ona zawsze wspiera go we wszystkich ważnych chwilach.

