To, co katolicka celebrytka Najjjka wypisuje na TikToku, woła o pomstę do nieba! Co siedzi w jej głowie?!

Najjjka skazana. "Miniatak w chrześcijan"

Sąd w Rybniku był dla Najjjki bezlitosny i skazał ją na pięć miesięcy ograniczenia wolności w postaci wykonywania prac na cele społeczne. Katolicka Influercerka skruchy nie okazuje. Uważa za to, że została skazana za... cytowanie Pisma Świętego. - Czuję się wewnętrznie bardzo źle. Czuję się z tym wszystkim sama, że dosłownie zostałam ukarana za cytowanie Pisma Świętego. Czuję, że to właśnie taki miniatak w chrześcijan - mówiła w specjalnie opublikowanym materiale na TikToku. Inaczej sprawę opisuje Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych i zapowiada podjęcie dalszych kroków prawnych. - Gdy tylko wyszła z sądu, Natalia Ruś zaczęła natychmiast manipulować i wprowadzać w błąd opinię publiczną, że została "skazana za Biblię". To bezczelne kłamstwo. Żaden z zarzutów nie dotyczył obrony Pisma Świętego. Za to wszystkie zarzuty dotyczyły publicznego propagowania nienawiści do osób innej narodowości. Najjjka została skazana za publiczne szczucie na uchodźców wojennych z Ukrainy. Kobieta publicznie gardziła i znieważała kobiety, mężczyzn i dzieci uciekających z kraju zaatakowanego przez zbrodniczy reżim putinowski - czytamy w poście OMZWiK na Facebooku.

Najjjka żyje z Bogiem, komentuje stroje kobiet i straszy uchodźcami

Najjjka często na TikToku porusza tematy związane z uchodźcami. Nieco ponad rok temu - odnosząc się najpewniej do wojny na Ukrainie - wypaliła, że nie przyjęłaby żadnej osoby z kraju dotkniętego wojną. Wtedy też posłużyła się cytatem z Biblii: "Nie wprowadzaj do domu byle kogo, bo ileż to ran może zadać włóczęga" Dodała jeszcze, że "bałaby się, że to będzie działać w ten sposób, że my ich przyjmiemy, że oni się tutaj zalęgną i później coś nam zrobią". Natalia Ruś jakiś czas temu "błysnęła" także oceną ubioru niektórych kobiet. - Wiele kobiet ubiera się w sposób nieskromny, zawsze im coś widać, tu coś im wystaje, tu sukienka jest za krótka, tu dekolt głęboki, i to jest też grzech. W ten sposób kusimy właśnie mężczyzn - stwierdziła. Na swoim profilu na Instagramie Najjjka informuje: "Żyję z Bogiem, jak masz jakiś problem do mnie, to idź Jemu to powiedz!"

W naszej galerii zobaczysz, jak prezentuje się katolicka celebrytka Najjjka, czyli Natalia Ruś