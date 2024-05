Matura 2024: angielski rozszerzony. Odpowiedzi, arkusze CKE do pobrania [STARA I NOWA FORMUŁA 13.05.2024]

To miejsce stało się prawdziwym turystycznym hitem. Brama w Gorce przyciąga tłumy z całej Polski

Matura 2024: angielski rozszerzony formuła 2023. Odpowiedzi i arkusz CKE do pobrania [NOWA FORMUŁA 13.05.2024]

Matura 2024: angielski stara i nowa formuła. Tu znajdziesz arkusze CKE, pytania i odpowiedzi eksperta! [13.05.2024]

Matura 2024: Angielski. Odpowiedzi pilnie poszukiwane! Uczniowie, którzy oddali już arkusz CKE i wyszli z sali, szukają w internecie odpowiedzi z matury 2024 z angielskiego rozszerzony. Przypomnijmy, że arkusze CKE były różne, w zależności od formuły. W związku z tym, inne będą też odpowiedzi z matury w formule 2015 i 2023.

Arkusz CKE zostanie opublikowany w formacie PDF na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o godz. 14 - udostępnimy go na naszej stronie wraz z odpowiedziami naszego eksperta.

Poniżej publikujemy arkusz z matury próbnej z angielskiego - KLIKNIJ W ZDJĘCIE PONIŻEJ, BY ZOBACZYĆ ARKUSZ CKE I ODPOWIEDZI

Matura 2024 język angielski rozszerzony 13 maja 2024. Tu znajdziesz arkusze CKE, pytania i odpowiedzi! [FORMUŁA 2015 2023]

Matura 2024: język angielski poziom podstawowy formuła 2015 i 2023. W poniedziałek, 13 maja o godzinie 9:00 maturzyści przystąpili do matury 2024 z angielskiego w nowej i starej formule. To piąty dzień zmagań z egzaminem dojrzałości. Jakie pytania i zadania znajdą się w arkuszach przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na maturze 2024 z angielskiego rozszerzony w formule 2015 i 2023? Jakie są odpowiedzi do poszczególnych zadań?

Zachęcamy do śledzenia naszej relacji na żywo z matury 2024 z języka angielskiego: Matura 2024: angielski rozszerzony. Przecieki, arkusze CKE, odpowiedzi [RELACJA NA ŻYWO 13.05.2024]

Matura z matematyki w Zespole Szkół Salezjańskich w Łodzi Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Matura 2024: angielski nowa i stara formuła. Tu znajdziesz Arkusz CKE i odpowiedzi [13.05.2024]

W naszym artykule będziecie mogli sprawdzić, jak poszło wam na maturze 2024 z języka angielskiego rozszerzonego formuła 2015 i 2023. Będziemy aktualizować informacje na bieżąco. Zanim pojawią się oficjalne odpowiedzi, te publikowane tutaj są wyłącznie sugerowane - nie ma pewności, że są prawidłowe. Odpowiedzi przygotuje nasz ekspert. Jednak na klucz odpowiedzi do arkusza CKE trzeba będzie jeszcze poczekać.

Same arkusze zadań CKE z matury 2024 z angielskiego w starej i nowej formule opublikujemy, gdy tylko zostaną udostępnione przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.