Tomasz Lis o córkach, które ma z Kingą Rusin: Poli i Idze. Tak szczerze jeszcze nie mówił!

Tomasz Lis ma dwie córki, starszą Polę urodzoną w 1996 roku i młodszą Igę urodzoną w 2000 roku. To dzieci ze związku Lisa z koleżanką po fachu Kingą Rusin. Dziennikarze byli małżeństwem przez 12 lat, od 1994 roku, a ich ślub był wielkim wydarzeniem medialny. W czasach, gdy show biznes nie był tak rozwinięty i dopiero raczkował, para Lis i Rusin była ulubieńcami widzów. On przystojny reporter parlamentarny, a potem korespondent TVP w Stanach Zjednoczonych, a ona najpierw pracowała jako prezenterka oprawy dnia, a potem reportażystka telewizyjna. Co ciekawe ich ślub był nawet pokazywany w telewizji! - Materiał z naszego ślubu ukazał się w "Wiadomościach", które miały udział w rynku 99 procent. Nie było prasy kolorowej, nie było portali internetowych. Jedyną kolorową gazetą był tygodnik "Antena" - opowiadała po latach w jednym z wywiadów Kinga Rusin.

Mimo że małżeństwo nie przetrwało próby czasu, córki i rodzice mają doskonałe relacje. Na temat życia córek i relacji z nimi, opowiedział ostatnio Tomasz Lis w programie Żurnalisty. W czasie rozmowy przyznał: - Nie pytałem córek, ale domyślam, się z rozmów, że zagłosowały tak jak ja w ostatnich wyborach, czy na największą szansę na pogonienie PIS. Ale mają bardziej progresywne poglądy niż ja. W pewnych kwestiach geopolitycznych na pewno byśmy się nie zgodzili, ja z nimi czy one ze mną. Ja nazywam siebie fanatycznym filosemitą i nieżydowskim syjonistą. (...) Nie jestem uprawniony do tego, jakie są poglądy córek. (...) Nie zawsze się z nimi zgadzam. Szanuję ich poglądy. Myślę, że dużo się od nich nauczyłem, nieraz mnie karciły - przyznał szczerze Lis. Przypomnijmy, że kilka lat temu starsza córka Lisa, Pola Lis towarzyszyła ojcu na jednej z gal.