Wstrząsające, co Hanna Lis napisała o Kindze Rusin. Odebrało nam mowę!

Hanna Lis była świadkową na ślubie Kingi Rusin. Potem wyszła za jej byłego męża

Kinga Rusin wyszła za Tomasza Lisa w 1994 roku. Świadkową wschodzącej wówczas gwiazdy TVP była Hanna Smoktunowicz, dziś znana jako Hanna Lis. Małżeństwo dziennikarzy ostatecznie zakończyło się w 2006 roku. Już rok później Tomasz Lis ponownie stanął na ślubnym kobiercu. Tym razem ze... świadkową byłej żony. Lisowie powiedzieli sobie "tak" w szczególnym miejscu. Był nim wydział konsularny Ambasady RP w Rzymie. Jednak i to małżeństwo nie przetrwało próby czasu. O rozstaniu Hanny Lis z mężem plotkowano kilka lat. Ostatecznie sama była gwiazda "Panoramy" ucięła wszelkie spekulacje i w 2022 roku poinformowała o rozwodzie z Tomaszem Lisem. - Szanowni dziennikarze: z moim byłym mężem rozstałam się (w zgodzie) wiele lat temu, a w tym roku (2022 - red.) doprowadzony został do finału rozwód z mojego powództwa - uchyliła rąbka tajemnicy.

Hanna Lis o relacji z Kingą Rusin: Żadna "przyjaciółka"

Złośliwi na każdym kroku wytykają Hannie Lis, że odbiła męża przyjaciółce, czyli Kindze Rusin. Hejterzy w mediach społecznościowych przy każdej możliwej okazji pastwią się nad dziennikarką. W 2017 roku po kolejnym ataku Hanna Lis nie wytrzymała. Nastąpił on po tym, gdy była gwiazda "Panoramy" TVP pochwaliła się spotkaniem z Janem Pawłem II. - Pani Haniu jest coś czego Pani nie zazdroszczę a mianowicie męża najlepszej przyjaciółki! Ale tego spotkania z tak cudownym i kochanym człowiekiem to zazdroszczę najbardziej! - szukała zaczepki jedna z internautek. - Żadna "przyjaciółka", a tym bardziej "najlepsza" - odparła Hanna Lis. Brzmi to wstrząsająco, bo wcześniej chyba wszyscy byli przekonani, że dziennikarki były jednak przyjaciółkami. W końcu świadkową na ślubie nie może być osoba przypadkowa...

