Tomasz Lis pokazał zdjęcie swojego psa po biegu w upałach. Internauci przerażeni

Tomasz Lis często chwali się w sieci zdjęciami swojego ukochanego owczarka. Luter jest z nim od szczeniaka, a internauci mogli oglądać, jak rośnie dzięki udostępnianym materiałom. Trzeba przyznać, że to bardzo energiczny pies, który uwielbia swojego pana. Ten z kolei zabiera go ze sobą wszędzie, gdzie tylko może. Są niemal nierozłączni!

Na Instagramie dziennikarz pokazał zdjęcie, na którym Luter leży na piasku, a on kuca obok niego i głaszczą go po głowie. - Po pięciu dniach biegania od świtu do nocy, Luter zaczął wykazywać pewne braki kondycyjne. Czego teraz potrzebuje to miski z wodą i czułego dotyku swego pana. Ma jedno i drugie – napisał w poście.

Te informacje przeraziły część internautów, którzy zaczęli się martwić o psa. „Na fotce widać że ani psu, ani Panu taki sport w upałach nie służy- dajcie sobie troszkę odetchnąć”; „Sorry, to nie pouczanie, ale pamiętasz, żeby dać mu psie elektrolity/suplementy do wody? Moje kocury dostają”; „Po oczach widać, że Luter ma dość… Proszę uważać aby nie dostał zawału”; „Tomek, to nie kondycja, to futro i duży upał. Ty się rozebrałeś, on ma kilka razy gorzej niż ty. Nie zajedź biedaka”; „W takie upały nie biega się z psem” – czytamy.

Jak widać, wiele osób przeraziło się stanem owczarka i odradzają wysiłek przy wysokich temperaturach. Warto pamiętać, że upał może być niebezpieczny nie tylko dla osób starszych dzieci, ale także dla zwierząt czy innych osób. W upalną pogodę trzeba przede wszystkim pamiętać o nakryciu głowy i piciu dużej ilości wody.

