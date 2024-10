Tragedia 8-letniego Kamilka z Częstochowy wstrząsnęła Polską. Po tym wprowadzono specjalną ustawę

Dawno nie widzieliśmy Kingi Dudy! Jej total look nas zaskoczył, co za zmiana [ZDJĘCIA]

„Ustawa Kamilka”

Sprawa tragicznie zmaltretowanego chłopca poruszyła całą Polskę. Żadne służby nie zainteresowały się wówczas 8-letnim chłopcem, który był regularnie katowany przez swojego ojczyma. Po śmierci chłopca sprawą zainteresowało się ministerstwo sprawiedliwości, które wcieliło w życie nową ustawę. Po zmianach wprowadzono prawny obowiązek zapewnienia standardów ochrony małoletnich. Chodzi o wszystkie placówki oświatowe, opiekuńcze, wychowawcze oraz instytucje, mające kontakt z dziećmi. Stanowczo określono zasady bezpiecznych relacji z dziećmi oraz procedury interwencji w przypadkach podejrzenia przemocy. Nowe zasady mają zapewnić dziecku ochronę przed potencjalną krzywdą.

Jak podaje ministerstwo sprawiedliwości, każda z placówek pracujących z dziećmi powinna dostosować zasady do własnej specyfiki działania, ale musi zachować jednak niezmienne standardy. Są to mianowicie konkretne zasady określające bezpieczne relacje z dzieckiem - z wyszczególnieniem tych zachowań, które nie są dozwolone.

Rok temu zmarł Kamilek z Częstochowy

Co wprowadzono?

Wyszczególnione zostały procedury podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia takiego krzywdzenia dziecka. Określono też procedurę i osobę, która powinna odpowiadać za złożenie zawiadomienia o podejrzeniu przestępstwa wobec dziecka w tym przypadku.

Ustawa Kamilka wprowadziła również zmiany, co do wysłuchiwania najmłodszych – mają być wysłuchiwane tylko raz w toku postępowania, chyba że ich dobro wymaga ponowienia tej czynności, a przesłuchania mają być prowadzone w sposób minimalizujący stres dla dziecka. Ustawa wprowadza także reprezentanta dziecka przed sądem. W sytuacji, jeśli opiekun lub rodzic nie może podjąć się tej funkcji, rolę mogą pełnić wtedy adwokaci oraz radcy prawni.

Wzmożono także procesy weryfikacyjne ze strony państwa. Każda placówka, której praca wiąże się z opieką nad dziećmi, musi przestrzegać zasad bezpiecznej rekrutacji. Kandydaci do pracy są sprawdzani w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle seksualnym i mają obowiązek przedstawienia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, co ma na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa małoletnim. Zgodnie z procedurą Serious Case Review, obowiązkowo analizuje się najpoważniejsze przypadki przemocy wobec dzieci, co ma pomóc w zapobieganiu podobnym tragediom w przyszłości.