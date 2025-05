Małgorzata Trzaskowska pokazała zdjęcia mamy. "Jak dwie krople wody" [ZOBACZ]

Z okazji przypadającego w poniedziałek Dnia Matki, żona kandydata na prezydenta, Rafała Trzaskowskiego, wspominała swoją mamę. Matka Trzaskowskiej, pani Gizela zmarła kilka lat temu, w 2019 roku.

Niedawno w jednym z wywiadów Trzaskowska opowiadała o niej: - Gdy jeździła jako położna do swoich pacjentek, zawsze patrzyła na rosnące tutaj zboże i marzyła o tym, że kiedyś w tym miejscu zamieszka i stworzy piękny ogród. No i tak, tak długo o tym myślała i tak o tym marzyła, że w końcu się to ziściło. [...] Mama wyjeżdżając do szpitala, czuła, że już może nie wrócić. I żegnała się ze swoim ogrodem. Zawsze mówiła, będzie na patrzeć z góry - mówiła.

W nowym wpisie Małgorzata Trzaskowska podzieliła się wzruszającym wspomnieniem o mamie:

Nasza pierwsza przewodniczka, nasz autorytet. Z czułością opatrywała nie tylko zdarte kolana. ❤️ Zawsze obecna, uważna, silna. To Ona stworzyła dom, w którym było ciepło, bezpieczeństwo i miłość, dzieciństwo pełne śmiechu i poczucia, że jesteśmy najważniejsi na świecie - napisała.

Wyznała też, że nie ma dnia, by o niej nie myślała: - Każdego dnia wracam do Niej myślami - do Jej spokoju, empatii, czułego spojrzenia. Do ogrodu, który stworzyła wokół naszego domu w Rybniku, i który dziś wszystkim o Niej przypomina. To nasza przystań - najlepsze miejsce na ziemi. Wspaniała mama. Najcudowniejsza babcia. Dziękuję Ci, Mamo, za wszystko. Tęsknimy wszyscy.

Trzaskowska pokazała zdjęcia z dzieciństwa

Trzaskowska do poruszającego wpisu dodał też kilka zdjęć mamy, szczególnie urocze są te, na których sama wraz z siostrą bliźniaczką są małymi dziewczynkami. Widać, że żona kandydata na prezydenta urodę odziedziczyła po mamie. Ten sam uśmiech i spojrzenie. Podobieństwo szybko zauważyli internauci:

To, co jeszcze zwraca uwagę to stroje mamy Trzaskowskiej, które dziś byłyby szalenie modne.

