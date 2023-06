Tusk wygadał imię wnuczki? Kasia Tusk utrzymuje je w tajemnicy

GNIEW Polaków! Ludzie wyszli na ULICE. "To z MIŁOŚCI do Polski". | Komentery

Donald Tusk starał się dać z siebie wszystko podczas przemówień, jakie wygłosił w czasie marszu opozycji. Już na placu Zamkowym lider PO podkreślał, że wszyscy maszerowali zwłaszcza dla najmłodszych Polaków.

- Ja też jestem dzisiaj z wami i będę każdego dnia, noc i dzień, do dnia wyborów, wszędzie tam, gdzie będziemy bili się o wolną Polskę, o lepszą przyszłość dla Polaków, będę cały czas pamiętał, że robię to dla waszych Aguś, dla waszych Michałków, dla mojej Lilki, Marysi, Mateuszka, Mikołaja, dla Waszych dzieci, dla waszych wnuków, dla Was wszystkich. Po to jest ta walka. Po to dzisiaj maszerowaliśmy – mówił do tłumu.

Co ciekawe, jedna z jego wnuczek ma na imię Lilka, a jeden z wnuczków to Mikołaj. Czy możliwe, że polityk się wygadał i Marysia to imię najmłodszej wnuczki Donalda Tuska? Nie wiadomo, bowiem „moja” odnosiło się do Lilki. Do tego wymienił też Agusię, Michała i Mateusza. Prawdopodobna opcją jest, że lider PO po prostu wymieniał imiona, które na bieżąco przyszły mu do głowy.

Warto przypomnieć, że Kasia Tusk już od dwóch lat utrzymuje imię młodszej córeczki w tajemnicy. Ani razu nie zaliczyła wpadki i nie dała fanom żadnej wskazówki. Nic nie wskazuje także, by w najbliższym czasie miała zdradzić sekret. Fani mogą się tylko domyślać, jak nazywa się młodsza siostra Lilki. Być może w końcu blogerka zdecyduje się to ujawnić.

Co wiesz o Donaldzie Tusku. Pytanie numer 7 tylko dla wielkich znawców życia polityka! Pytanie 1 z 15 Gdzie urodził się Donald Tusk? w Warszawie w Gdańsku w Krakowie Dalej