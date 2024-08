Twórczyni "Szansy na sukces" wspomina występ Donalda Tuska. Ujawniła, jaki był prywatnie

"Szansa na sukces" od lat cieszy się ogromną sympatią widzów. Program powstał ponad 30 lat temu, a jego pomysłodawczynią była Elżbieta Skrętkowska. Przez lata udział w show pozwalał na wybicie się utalentowanym osobom, które faktycznie odnosiły sukcesy i stawały się gwiazdami. Wystarczy wspomnieć najbardziej kojarzonych z programem artystki, które właśnie tam stawiały pierwsze kroki w muzyce: Justyna Steczkowska, Ania Wyszkoni czy Kasia Cerekwicka. W 2012 roku program zniknął z anteny, ale w 2019 powrócił. Teraz po latach o programie i jego reaktywacji oraz losach rozmawiała z Plejadą twórczyni: Elżbieta Skrętkowska.

W czasie wywiadu pojawił się wątek... polityczny. Niewiele osób kojarzy, ale dawno temu w programie zaśpiewał Donald Tusk! W sieci do dziś krążą fragmenty jego występu ze specjalnego bożonarodzeniowego odcinka, do którego zaproszono polityków. Jak wspomina Skrętkowska Tusk występował nawet w drugim odcinku: wielkanocnym. Jak zareagował na zaproszenie? Okazuje się, że polityk chętnie skorzystał z propozycji występu: - Pojechałam do Sejmu, spotkałam się z nim i od razu się zgodził. Mało tego, zaśpiewał nie tylko w bożonarodzeniowym odcinku, ale również – wielkanocnym. Wystąpił więc u nas dwa razy. To znaczy, że miał chyba pozytywny stosunek zarówno do "Szansy…", jak i do mnie - wspomina po latach reżyserka programu.

Zapamiętała ona Donalda Tuska jako sympatycznego człowieka z poczuciem humoru: - Bardzo go polubiłam. Zapamiętałam go jako uroczego i sympatycznego mężczyznę z poczuciem humoru. Teraz nie mamy żadnego kontaktu, ale podziwiam go jako polityka, który pokonuje szalone trudności i na razie sobie radzi. Chociaż jestem pełna obaw, co będzie dalej.

