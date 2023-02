Tym karmi córeczki Kasia Tusk. Bogate śniadanko

Kasia Tusk jako młoda mama, doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest kształtowanie nawyków żywieniowych dzieci już od najmłodszych lat. Dbająca o zdrowie i kondycję córka byłego premiera Donalda Tuska, wie, że nie tylko uprawianie sportu jest ważne, ale i to, co jemy. Dlatego Kasia Tusk dba o to, by jej rodzina żywiła się zdrowo i smacznie. Blogerka pamięta o zbilansowanych posiłkach, które aby korzystnie wpływały na organizm muszą zawierać: witaminy, minerały. Wiadomo, że zbilansowany posiłek musi być źródłem: białka, węglowodanów, witamin. Co więc podaje się u Tuskówny? Kasia Tusk pochwaliła się śniadaniem córeczek. Widać, że wszystko jest tam idealne: oto w miseczce znalazła się owsianka, przygotowana z płatków owsianych na napoju migdałowym z dodatkiem miodu oraz masła orzechowego, do tego dodany został serek śmietankowy i jogurt i borówki. Kasia zachwala, że przygotowanie tak zdrowego śniadanka wcale nie jest pracochłonne. Wygląda przepysznie!

i Autor: Screen/Instagram Make Life Easier