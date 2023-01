Tak wygląda wnusia Donalda Tuska. Wykapana mama!

Donald Tusk chętnie spędza czas z wnukami. Latem zabiera je na lody, a zimą tuli przy kominku. Razem też się bawią i spędzają czas. Choć lider PO dba, by nie pokazywać buź swoich wnuków, często możemy oglądać rodzinne fotki. Tym razem zdjęcie małej damy pokazało się na profilu Kasi Tusk na Instagramie. Przy okazji prezentowania pomysłów na sylwestrową imprezę pokazała swoją straszą córkę. Dziewczynka już sięga mamie do pasa! Widać też, że po Kasi Tusk odziedziczyła jasne włosy, które miała związane w koński ogon. Do tego wystroiła się w długą sukienkę pokrytą czarnymi cekinami. Na blogu Kasi Tusk widać, ze sukienka musi należeć do mamy, bo jest na dziewczynkę znacznie za dużo. Do tego wskoczyła w buty na obcasie, by poczuć się niczym prawdziwa modelka! Zapowiada się, że wnuczka Donalda Tuska będzie wykapaną mamą! Nie tylko blond włosy, ale także zamiłowanie do eleganckich ubrań na pewno ma we krwi! Nic dziwnego, że Donald Tusk zawsze się szeroko uśmiecha, gdy widzi swoje wnuki. Każde z nich jest wyjątkowe i urocze, jednak taka mała księżniczka to marzenie każdego dziadka.

Sonda Masz już wnuki? Tak Nie, ale nie mogę się doczekać Nie, jeszcze mi do tego daleko