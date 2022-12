Kasia Tusk pokazała świąteczne stylizacje. Są warte więcej niż 12 potraw i prezenty razem wzięte!

Co za połączenie!

Kasia Tusk w świątecznych stylizacjach za krocie! Są warte tyle, że można za nie wyprawić święta dla kilku rodzin

Kasia Tusk słynie ze swojego dobrego gustu i eleganckiego stylu. W końcu moda niemal od zawsze była jej pasją, a pokazywanie stylizacji zawsze ją zajmowało. Córka Donalda Tuska stawia na prostotę i klasykę, ale też jakość. Nic dziwnego, że w jej szafie można znaleźć naprawdę drogie rzeczy. Wystarczy spojrzeć na propozycję stylizacji na trzy dni świąt. Pokazała się w eleganckich, jasnych spodniach w kant z własnej kolekcji ubrań, body z bufiastymi rękawami od Le Brand za 499 zł i czarnych, zamszowych szpilkach od Prady za 925 dolarów, co przy obecnym kursie daje około 4042 zł! Kolejny zestaw składa się z czarnej sukienki z długim rękawem z jej butiku za 409 zł, cienkie czarne rajstopy i skórzane kozaki Gianvito Rossi na obcasie za 1450 euro, czyli około 6745 zł! Ostatnia stylizacja to luźny biało-czarny sweter z jej sklepu za 629 zł, jeansy La Brand za 690 zł i botki Kazar za skóry za około 500 zł.

Stylizację Tusk za 13,5 tys. Przeciętny Polak wydał na święta niemal dziesięć razy mniej

Podsumowując, za wszystkie trzy stylizacje trzeba zapłacić w przybliżeniu 13 500 zł! Warto przypomnieć, że według badania Minds and Roses przeciętny Polak przeznaczył na organizację całych świąt zaledwie 1427 zł. To oznacza, że za kwotę ciuchów Kasi Tusk można by zorganizować święta dla niemal 19 osób!

