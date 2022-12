Piękna posłanka PO pokazała mamę i siostrę. Mama to żona znanego aktora

Donald Tusk ma 65 lat, ale kondycji i sylwetki może mu pozazdrościć niejeden młodzieniec. Były premier regularnie biega, spędza dużo czasu na powietrzu z wnukami, gra z nimi nawet w koszykówkę, dba o siebie. Ale to nie znaczy, że działalność polityczna nie ma niego wpływu. Przeciwnie. Polityka bardzo zmieniła Donalda Tuska. Widać to na jego twarzy i głowie! Wystarczy przejrzeć zdjęcia lidera Platformy Obywatelskiej sprzed lat, z czasów, kiedy zakładał PO w 2001 roku wraz z Andrzejem Olechowskim i Maciejem Płażyńskim, albo z okresu, kiedy był premierem polskiego rządu czy też z lat, kiedy był przewodniczącym Rady Europejskiej i porównać je z tymi współczesnymi. Zmiany widać gołym okiem!

Po pierwsze, sylwetka i twarz Donalda Tuska: wyraźnie zeszczuplał, choć przecież nigdy nie miał problemów z nadmiarowymi kilogramami. Czy to ze zgryzoty i troski o los kraju? A może wskutek stresu? Na twarzy szefa PO widać także wyraźnie zafrasowanie i... zmarszczki. Te ostatnie to akurat nic dziwnego. W tym wieku są czymś zupełnie naturalnym. Po drugie, Donald Tusk ewidentnie stracił sporo włosów. Po bujnej blond czuprynie, lekko falowanej w czasach młodości, pozostało jedynie wspomnienie! Teraz Tusk ma na głowie zdecydowanie mniej włosów, przyprószonych siwizną, ale trzeba przyznać, że były premier tak zgrabnie się czesze, że nie rzuca się to za bardzo w oczy. Różnicę widać wyraźnie dopiero wtedy, kiedy porówna się dawne i obecne zdjęcia Donalda Tuska. Przekonajcie się sami!

