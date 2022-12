Zadali Tuskowi sześć pytań. Jedna z odpowiedzi zaszokuje Kasię Tusk! Tak nie powinien robić ojciec

Donald Tusk nagrał nowy filmik. Kasia Tusk poczuje się zawiedzona!

Donald Tusk jest jednym z polityków, który jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Były szef rządu prowadzi konto na Facebooku, Twitterze i Instagramie. Idąc z duchem czasu doskonale wie, że w modzie są nagrania, najlepiej krótki, a do tego z napisami, by każdy - nawet bez włączania dźwięku, mógł się dowiedzieć o co chodzi. Tym razem Tusk postawił na mini wywiad nagrany w miejscu pracy, ponieważ już na początku powitany został słowami "Czołem szefie!". W jego stronę padło sześć krótkich pytań, a Donald Tusk na nie odpowiadał. Już pierwsze dotyczyło Jarosława Kaczyńskiego, czyli największego politycznego rywala szefa Platformy Obywatelskiej. Jak brzmiało? - Obiad z Kaczyńskim czy tygodniowa głodówka? Tusk opowiedział, że wolałby głodować! Drugie pytanie dotyczyło popularnych kont na Instagramie: Make Life Easier oraz Make Life Harder. Co ciekawe, polityk wcale nie wybrał tego pierwszego, czyli konta, które prowadzi jego własna córka Kasia Tusk, tylko odpowiedział wymijająco, że wybiera: Make love and peace (co wymawia się jak PiS). Co prawda to tylko nagranie, które ma być lekkie i wesołe, a także z przymrużenie oka, ale jak mógł to zrobić swojej córce?! Następne pytanie dotyczyło tego, czy wybiera wino z Makłowiczem czy może nalewka z Palikotoem? I tu znów zaskoczyło, bo zamiast dawnego druha z PO, czyli Janusza Palikota wybrał wino.

Tusk zdradził, co zrobi rankiem 1 stycznia 2023

Kolejne pytanie dotyczyło wyboru między Konfederacją a Razem, i tu Tusk postawił na "osobno". Zaś na pytanie czy w Nowy Rok o 8:00 wybiera ostatniego drinka czy może poranne bieganie, akurat nie zaskoczył. Nie zabrakło też pytania związanego z piłką nożną i wielkimi piłkarzami: Mbappé i Messiego. Co wybrał? Sprawdźcie sami.