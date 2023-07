W takim stroju Olejnik wystąpiła w telewizji w dniu urodzin. Zaszalała z wycięciami

Monika Olejnik jest znana Polakom od lat. Jednak jeszcze kilkanaście lat temu, nie eksperymentowała z modą tak, jak obecnie. Od pewnego czasu widać wyraźną różnicę w wyglądzie Olejnik. Kiedyś ubierała się tak, by nie wyróżniać się spośród innych kobiet. Jednak to już przeszłość. Teraz Olejnik stawia na oryginalność, nieszablonowość i bawi się modą. Nie inaczej było w dniu jej urodzin, a dokładnie w czasie wieczornej rozmowy w programie "Kropka nad i". Monika Olejnik gościła w programie Grzegorza Schetynę. Widać, że bardzo się wystroiła w tym wyjątkowym dla siebie dniu. Postawiła na drapieżną stylizację: czarno-pomarańczowy kostium w zwierzęcy wzór, zebry. Olejnik zaszalała z dekoltami, nie dość, że z przodu miała spory dekolt, to jeszcze ubranie odkrywało plecy, które dziennikarka zasłoniła włosami. Do kreacji dobrała strojny naszyjnik z pereł. Trzeba przyznać, że w dniu urodzin Monika Olejnik wyglądała olśniewająco.

