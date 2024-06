Widzowie byli w szoku, gdy nagle w czasie wieczoru wyborczego Kraśko zaczął mówić o córeczce Larze

Znamy pełne wyniki w wyborach do europarlamentu. Wiadomo, że pierwsze miejsce zajęła Koalicja Obywatelska z wynikiem 37,06 proc., drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość uzyskując 36,16 proc. poparcia, trzecią siłą okazała się Konfederacja z wynikiem 12,08 proc., kolejne miejsce zajęła Trzecia Droga zdobywając 6,91 proc., a stawkę zamknęła Lewica z wynikiem 6,3 proc.

Pierwsze sondażowe wyniki, które zostały zaprezentowane w czasie wieczorów wyborczych w TVN, TVP i Polsat News wyglądały nieco inaczej, ale kolejność zajmowania miejsc była taka sama. Gdy w TVN wyniki przedstawiał Piotr Kraśko, postanowił on wspomnieć o córeczce Laurze, zwanej w domu Larą i dał pewien przykład. Mianowicie chodziło o PiS! - Każdy z nas pewnie na różne sposoby mierzy czas, ale moja najmłodsza córka ma osiem lat, jest w drugiej klasie szkoły podstawowej. Osiem lat to sporo. Po raz pierwszy za jej życia zdarzyło się, że PiS nie wygrało wyborów. Wygrał kto inny - ocenił z przymrużeniem oka dziennikarz.

Faktycznie, już w pierwszych słowach skierowanych do zebranych w sztabie KO premier Donald Tusk także podkreślał fakt, że aż 10 lat czekał on i jego formacja na zwycięstwo: - Dokładnie 10 lat czekaliśmy na to pierwsze miejsce na podium, jestem szczęśliwy, mamy prawo do radości i wzruszenia. Nie zmarnowaliśmy tych trudnych lat i tych pięknych miesięcy po 15 października - komentował tuż po 21:00 i ogłoszeniu wstępnych sondażowych wyników Donald Tusk.

