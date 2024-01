Wielka zmiana u Kasi Tusk! Czekała na to 15 lat

Kasia Tusk zaczynała przygodę z blogiem będąc młodą dziewczyną, a dziś to już żona i matka. Wraz ze zmianami w jej życiu, także blog przechodził przekształcenie. Również jej podejście do mody ewoluowało, teraz Kasia Tusk stawia na klasykę. Często można ją zobaczyć w wygodnych, ale eleganckich strojach. Nie przepada za krzykliwymi czy mocnymi kolorami, a stawia na te stonowane: beże, brązy, szarości, a także klasyczna biel i czerń to zdecydowanie ulubieńcy córki premiera. Jeśli chodzi zaś o materiały, to Tuskówna stawia na naturalne i do tego samego zachęca swoje wierne fanki, która przez lata dojrzewały wraz z nią.

Wydawać by się mogło, że osoba taka jak Kasia Tusk, czyli blogerka modowa ma w domu pełno luster, w których swobodnie może się przeglądać. Okazuje się jednak, że w jej przypadku jest inaczej. Kasia Tusk pochwalił się ostatnio nowym nabytkiem, dużym lustrem w pięknej ramie. Jak przyznała, to jej pierwsze tak duże lustro, w którym może się zobaczyć od stóp do głów! - Gdy po 15 latach blogowania, tworzenia "kontentów marketingowych" dla klientów i własnej marki, doczekasz się w końcu lustra, które obejmuje całą sylwetkę - skomentował w sieci zadowolona Kasia.

NIŻEJ ZOBACZYSZ, JAK PRZEZ LATA ZMIENIŁA SIĘ KASIA TUSK

i Autor: Instagram/Make Life Easier

i Autor: Instagram/Make Life Easier