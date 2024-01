Wielka zmiana u Kasi Tusk! Pierwszy raz zdecydowała się na taki krok

Tak więźniowie "przywitali" Kamińskiego w Radomiu? Przerażające wideo niesie się po sieci. Wiemy, co na to Służba Więzienna!

Kasia Tusk lata temu rozpoczęła swoją karierę od prowadzenia bloga, który do dziś cieszy się dużym zainteresowaniem. Ponadto wiele czasu poświęca na dodawanie postów na Instagrama, gdzie pokazuje mnóstwo pięknych zdjęć czy relacji ze swojego życia. Na początku 2024 roku jednak nie była zbyt aktywna.

Jak przyznała sama zainteresowana, miało to wiązek z wyjazdem na Malagę. Po raz pierwszy zdecydowała się wówczas na świadomą przerwę od mediów społecznościowych. - To była chyba moja najdłuższa przerwa od Instagrama jaką pamiętam. Albo inaczej. Była to najdłuższa przerwa wynikająca z mojej decyzji, a nie dlatego, że działo się coś, co po prostu zmuszało mnie, aby całkowicie poświęcić się innym sprawom. Ot tak. Po prostu. Okazało się, że media społecznościowe mogłyby nie istnieć, a życie wciąż dawałoby mi okazję do tego, aby twórczo się realizować i mieć ręce pełne roboty – napisała.

Po raz pierwszy w nowym roku. Dodała jednak, że odczuła sutki internetowej nieobecności. - A jednak, gdy znów tu zajrzałam poczułam małe ukłucie, że tyle fajnych rzeczy się pojawiło, a ja nie jestem na bieżąco. Trochę tak, jak wtedy, gdy w związku z ospą opuszczało się szkołę na trzy tygodnie i dzieci miały już własne sprawy, nowe tematy, a Ty musiałaś siedzieć sama w ławce, bo znajomości z podstawówki nie znosiły próżni – stwierdziła Kasia Tusk.

Blogerka stwierdziła, że wyjazd był bardzo udany, a na miejscu przebywała ze swoimi przyjaciółkami, które zabrały swoje dzieci w podobnym wieku do córeczek Kasi Tusk. Dzięki temu wszyscy uczestnicy wycieczki mogli spędzić bardzo udany czas w Hiszpanii!

