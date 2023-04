W całej Polsce nie będzie ani jednej mszy! To pewne na 100 procent

Nie każdy wie, że Wielki Piątek to jedyny dzień, kiedy w Kościele katolickim nie ma mszy. To pewne na 100 procent! Także w Polsce. Kościoły jednak są tego dnia pełne. - W Wielki Piątek wieczór naszym najważniejszym aktem jest adoracja Krzyża. Przy tej adoracji pomagamy sobie wieloma znakami. Do adoracji Krzyża powinniśmy zdjąć buty, bo dotykamy największej świętości - miejsca w którym znajduje się Krzyż. To miejsce jest miejscem świętym - tłumaczył w specjalnym nagraniu wielkopiątkowe obrzędy abp Grzegorz Ryś. W Wielki Piątek do wielu kościołów można przyjść także na Drogę Krzyżową. Tego dnia katolicy muszą także pamiętać o przestrzeganiu ścisłego postu. Co to oznacza w praktyce? Osoby powyżej 14. roku życia nie powinny jeść mięsa, a osoby w wieku 18-60 lat - o ile nie ma przeciwskazań medycznych - powinny ograniczyć się do spożycia tylko trzech posiłków, w tym tylko jednego do syta. Podobnie jak w inne dni Wielkiego Postu, w Wielki Piątek nie należy imprezować.

