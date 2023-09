Wow, co za zmiana! Takiej Agaty Dudy jeszcze nie widzieliśmy

Niebywałe, co Wałęsa powiedział do pięknej piosenkarki! Skomentował jej figurę

O co chodzi?

Agata Duda zawsze wygląda nienagannie. Jest także wierna pewnym modowym wzorcom. Długo nosiła na przykład fryzurę z zaczesanymi do tyłu krótkimi blond włosami, a obecnie zmieniła ją na nieco dłuższą, z przedziałkiem po środku i włosami okalającymi jej twarz. To nie jedyna zmiana!

W nagraniu umieszczonym na oficjalnym profilu pierwszej damy na Instagramie, w którym mówi o otwarciu Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Valletcie, pokazała się w nowej odsłonie. Zamiast ulubionych czerwieni, różu czy bieli postawiła na zupełnie inny zestaw kolorystyczny. Po raz pierwszy od dawna pokazała się w czarnej marynarce, a do tego dobrała kontrastująca, jasnozieloną bluzkę i ozdobę na klapie marynarki.

To odważne połączenie już daleka rzuca się w oczy! Choć Agata Duda chętnie łączy różne kolory w swoich stylizacjach, do tej pory łączyła czerń głównie z bielą lub innymi stonowanymi kolorami. Być może zmiana fryzury zachęciła pierwszą damę do eksperymentów związanych z modą? Niewykluczone, że wkrótce zobaczymy ją w innych, nietypowych dla niej połączeniach!

