Wybory jeszcze daleko, a Ikonowicz już prasuje koszulę do Sejmu! Jak brat Magdy Gessler szykuje się do kampanii?

Piotr Ikonowicz do wyborów 15 października będzie mieszkał w Gdyni, gdzie powalczy o głosy ludzi Wybrzeża. - Jeśli zostanę posłem Lewicy, to co tydzień będę tu przyjeżdżał, żył problemami tych ludzi i im pomagał – opowiada nam Ikonowicz, prywatnie brat Magdy Gessler.

A jak widać na naszych zdjęciach, polityk już prasuje sobie koszule na czas kampanii i wyborów! Słynny działacz, który od lat pomaga najbiedniejszym, pozbawionym dachu nad głową i bezrobotnym był już posłem dwóch kadencji - w latach 1993-2001.

Później na długo zniknął ze sceny politycznej, by całkowicie poświęcić się pomocy najsłabszym w terenie jako społecznik. - Zdecydowałem się po ponad 20 latach wrócić do Sejmu, bo zauważyłem, jak wiele daje pozycja posła przy pomaganiu ludziom. A chciałbym robić to, co lubię najbardziej, czyli pomagać ludziom jeszcze skuteczniej! Otacza mnie rosnąca grupa wolontariuszy, poznaję wspaniałych ludzi: marynarzy, stoczniowców, pielęgniarki. Mam nadzieję, że za jakieś dwa tygodnie stanę się już częścią tej społeczności, a jeśli zostanę posłem, będę żył życiem i problemami ludzi Wybrzeża – zapowiada Piotr Ikonowicz.

