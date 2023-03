Na co naprawdę zmarł Jan Paweł II? Ostatnie chwile polskiego papieża i dramatyczny komunikat

Kamil Durczok urodził się 6 marca 1968 roku w Katowicach. Całe życie był związany z tym miastem, chociaż lata największej kariery spędził w Warszawie. Dziennikarz był kochany przez widzów, którzy dawali mu odczuć sympatię choćby wskazując go w plebiscytach. Wystarczy wspomnieć, że Kamil Durczok miał na swoim koncie kilka Telekamer, Wiktorów. Niestety, kariera Durczoka kilka lat temu legła w gruzach. Z gwiazdy i szanowanego dziennikarza, stał się skandalistą. Wszystko przez błędne decyzje. Wystarczy wspomnieć sprawę spowodowania przez niego kolizji czy aferę w jednej z redakcji, na której czele stał. Chociaż po głośnych medialnie aferach Durczok próbował powrócić, było mu ciężko. Do tego doszły kłopoty zdrowotne, które zaczęły doskwierać dziennikarzowi. Śmierć Kamila Durczoka wstrząsnęła Polską. Dziennikarz zmarł w listopadzie 2021 roku. Został pochowany w rodzinnym grobie w Katowicach. Gdyby żył to właśnie 6 marca obchodziłby 55. urodzin.

W tym dniu piękny i wzruszający gest wykonała jego była żona i matka jedynego syna, Marianna Dufek. Dziennikarka pokazała na Facebooku kilka nieznanych zdjęć Kamila Durczoka. - 55- szkoda, za wcześnie. Tu z dystansem. Prywatnie i na scenie - wpis takiej treści umieściła wraz ze zdjęciami Marianna Dufek. Jakie to zdjęcia? Na jednym widać Durczoka w hełmie Wikingów, na innym Durczok jest przebrany za kobietę. Widać, że te zdjęcia są ważne dla Dufek. Zobaczcie je niżej: