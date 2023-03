Kamil Durczok. Kariera i praca w mediach

Kamil Durczok, gdyby żył właśnie skończyły 55 lat. Dziennikarz urodził się 6 marca 1968 roku w Katowicach, przez całe życie był bardzo związany z ty miastem. Karierę rozpoczął na początku lat 90. W 1991 roku zaczął pracę w Radiu Katowice, jednak szybko piął się po szczeblach kariery i w efekcie, już jako 24-latek został dyrektorem i redaktorem naczelnym katowickiego radia TOP FM, należącego do NSZZ „Solidarność”. W 1993 roku trafił do telewizji publicznej, a konkretnie do katowickiego oddziału TVP. Prowadził rozmowy z politykami, a trzy lata później pojawił się na antenie TVP Polonia. Jednak jego kariera w mediach dostała rumieńców w 2001 roku, gdy Kamil Durczok dołączył do grona prezenterów głównych wydań "Wiadomości" TVP, program poradził do 2006 roku. Dodatkowo w tym czasie był też gospodarzem programu publicystycznego "Forum" oraz programu "Gość Jedynki", a także autorskiej "Debaty" . To on opowiadał Polakom o najważniejszych wydarzeniach społecznych i politycznych, prowadził wieczory wyborcze.

Skandale i afery z Durczokiem wstrząsnęły polskim mediami

W 2006 roku Kamil Durczok przeszedł do TVN. Był już wówczas gwiazdą, prowadził "Fakty" oraz był szefem programu. Prowadził polityczne rozmowy w "Faktach po Faktach", był znany, lubiany, a widzowie go uwielbiali. Dawali temu wyraz nagradzając Durczoka, choćby kilkoma Telekamerami, Wiktorami i szeregiem innych nagród. Wydawało się, że Durczok ma świat u stóp! Niestety, w 2015 roku gwiazda Durczoka zaczęła gasnąć. Wybuchał afera z jego udziałem, dziennikarz rozstał się z TVN w atmosferze skandalu. Potem zaczął działać i Internecie, założył portal poruszający tematykę Śląska, Silesion.pl. W ostatnich latach bardzo mocno angażował się w sprawy polityczne, komentując je w mediach społecznościowych. W 2021 uruchomił własną aplikację mobilną Durczokracja, z treściami autorskimi.

Życie prywatne i ostatnie chwile życia Kamila Durczoka

Jego życie prywatne nie było pozbawione skandali. Kamil Durczok miał za sobą rozwód z dziennikarką Marianną Dufek, a także relację z dużo młodszą dziennikarką. Miał też konflikty z prawem, w 2019, kierując pod wpływem alkoholu spowodował kolizję na autostradzie A1 w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. Miał też sprawę dotyczącą podrobienia podpisu byłe żony. Durczok miał też kłopoty zdrowotne, w 2003 roku przeszedł białaczkę.

Kamil Durczok zmarł 16 listopada 2021 roku w Katowicach w wyniku zaostrzenia przewlekłej choroby i zatrzymania krążenia. 19 listopada 2021 odbył się pogrzeb Kamila Durczoka. Dziennikarz został pochowany w grobie rodzinnym na miejscowym cmentarzu. Niżej zobaczysz zdjęcia jego grobu.