Reportaż Adama Federa z Bytomia.

Wymierające miasto. Ono STRASZY. Jest nadzieja dla Bytomia? To miasto się z tego PODNIESIE!

Bytom to najszybciej wyludniające się miasto w Polsce. Jeszcze w okolicach 2000 roku w tym śląskim mieście mieszkało około 200 tysięcy ludzi, a dziś to już mniej niż 150 tysięcy! Z Bytomia wyparowało tylu ludzi, ilu mieszka w całym Raciborzu, czy Bełchatowie! Dlaczego ludzie wyjeżdżają z miasta? Dlaczego nie rodzą się tam dzieci? Adam Feder pojechał z mikrofonem i kamerą do miasta, które kiedyś stało kopalniami i hutami, a dziś próbuje się podnieść i wymyślić na nowo.