Wzruszający wpis Patryka Jakiego. "Szczęście przychodzi do nas..."

Patryk Jaki z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa dodał na platformie X bardzo wzruszający wpis. - Dziś obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa. Szczęście przychodzi do nas często z niespodziewanej strony - zaczął. Później opisał jak wygląda sytuacja w innych krajach. - Są kraje na świecie, gdzie dzieci z ZD już nie rodzą w ogóle. Ich życie uznaje się za gorsze i oficjalnie wychowuj się w tej ideologi całe społeczeństwa. Ewolucja interpretacji “praw człowieka” zabrała im prawa człowieka. A Francja nawet wpisała to do konstytucji. Zabawa z żonglowaniem definicją godności ludzkiej musi się kończyć źle. Wielu się już o tym przekonało - ocenił.

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa. Szczęście przychodzi do nas często z niespodziewanej strony. Są kraje na świecie, gdzie dzieci z ZD już nie rodzą w ogóle. Ich życie uznaje się za gorsze i oficjalnie wychowuj się w tej ideologi całe społeczeństwa. Ewolucja… pic.twitter.com/hAeWUIzdYC— Patryk Jaki - MEP (@PatrykJaki) March 21, 2024

- Ludzie żyją coraz dłużej, więc każdy z nas na starość będzie niepełnosprawny i uznany za gorszego. Tylko wtedy zamiast aborcji “prawem człowieka” nazywa się “eutanazję”. Człowiek ma prawo być tylko młody i szczęśliwy. Życie jednak płata figle. I coś, co wydaje się na pierwszy rzut oka dramatem, często jest darem z nieba zmieniającym życie na lepsze - czytamy we wpisie polityka. Patryk Jaki umieścił również zdjęcie ze swoim synem z wyjazdu do Włoch. Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy, gdzie internauci życzą dużo zdrowia i szczęścia.

