Komentery Adama Federa

Zamiast na OWSIAKA dają na REPUBLIKĘ! WSTYD! Robią ludziom WODĘ Z MÓZGU! Polacy POKŁÓCENI...

To już prawdziwa wojna! Telewizja Republika apeluje do Polaków, żeby nie wpłacali pieniędzy na WOŚP! „Nie daję Owsiakowi, wspieram Republikę", takim hasłem stacja telewizyjna zachęca do przelewania pieniędzy na jej konto. Ataki prawicowej stacji nie pozostały bez echa. Policja zatrzymała 71-latka, który miał grozić Jurkowi Owsiakowi, a swoją wiedzę na temat WOŚP, miał czerpać właśnie z Republiki. Adam Feder poszedł z mikrofonem i kamerą na ulice Warszawy i pytał, kogo w tym roku będą wspierać Polacy.