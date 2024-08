Znany influencer wziął pod lupę styl Anny Marii Żukowskiej. Uczepił się butów!

Wałęsa zachęca, by pójść na kolanach do Częstochowy! Ale to, co mówi o Donaldzie Tusku to sensacja! Wytknął mu błąd

Anna Maria Żukowska już dawno dała się poznać jako posłanka, która nie da sobie w kaszę dmuchać. Jej cięte riposty i ostre odzywki często żyją własnym życiem. Polityczka, chociaż w świecie internetu i mediów społecznościowych czuje się jak ryba w wodzie, to czasem wpada nawet w kłopoty albo zalicza wpadki. Tak jak ostatnio, gdy umieściła wpis nie ze swojego konta. Posłanka Żukowska komentując sprawę zawieszenia w prawach członkini klubu parlamentarnego Lewica posłanki Pauliny Matysiak stwierdziła, że to "ona jest jej szefową". Nie byłoby w tym nic szokującego, gdyby nie fakt, że szefowa klubu Lewicy dodała ten wpis z u konta Włodzimierza Czarzastego! Sprawę szybko wyjaśniła.

Faktem jest, że wszystko, co dzieje się wokół Żukowskiej bardzo interesuje Polaków. Ostatnio posłankę pod lupę wziął znany influencer, a dokładniej wziął jej styl i stylizacje. Trzeba przyznać, że posłanka Anna Maria Żukowska nigdy nie szalała z modą. Zwykle wybiera stonowane kolory i proste fasony ubrań, nie przesadza też z dodatkami czy biżuterią. To, co ją wyróżnia to jedynie szale. Co na to wszystko influencer, gwiazdor tik toka, który zajmuje się oceną stylizacji różnych osób?

- Pani Anna potrafi rozczarować. Z jednej strony lubi klasykę, a z drugiej nie potrafi dopasować obuwia. Te buty wołają o pomstę do nieba - stwierdził Matej Pakulski ostro. Po czym dodał: - Jest to postać niezwykle barwna, której dobrze w wyrazistych kolorach, takich jak fuksja, granat czy indygo. Niekiedy stylizacje są niedopasowane do sylwetki, co wygląda po prostu źle - ocenił ostro.

