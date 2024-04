Zobaczyliśmy, w jakich warunkach mieszka Kasia Tusk. Wprost niewiarygodne, aż zrobiło się nam słabo! [ZDJĘCIA]

Koszmar Moniki Miller. Nie do wiary, do czego się posunęła

Kasia Tusk od lat jest znana Polakom. Nie tylko jako córka premiera Donalda Tuska, ale i celebrytka (wszak brała udział w programie "Taniec z gwiazdami"), ale też autorka książek os tylu życia, a przede wszystkim blogerka. To właśnie na jej blogu można śledzić to, co się u niej dzieje. Kasia Tusk pozwala sobie czasem na nieco prywaty i uchyla rąbka tajemnicy, jeśli chodzi o najbliższych. Przy okazji pokazuje też wnętrza, w których mieszka. Wiadomo, że Kasia i jej najbliżsi mieszkają w Sopocie. W jakich warunkach żyje Kasia Tusk? Można się zdziwić! W mieszkaniu Kasi Tusk jest niezwykle elegancko, a mieszkanie to tzw. dom z duszą. Mieszkanko znajduje się w starej kamienicy, a to wiąże się z wyjątkowym stylem. Duże okna, ogromne bogato zdobione drzwi, drewniane podłogi, takie są warunki, w których mieszka córka premiera.

Jakiś czas temu Kasia Tusk przeprowadzała remont w mieszkaniu, a jego efektami chwaliła się w sieci. Sam zresztą przyznała, że zmiany były konieczne: - Oczywiście, w poprzedniej aranżacji naszego mieszkania były elementy, do których byłam przywiązana (jak na przykład nasze łóżko ustawione tyłem do okna czy kuchnia na werandzie), ale zmiany wynikały z potrzeb i miałam w tej kwestii jasno określone priorytety. Gdy wprowadzaliśmy się tutaj byliśmy młodym narzeczeństwem. Dziś jesteśmy rodziną z dwójką dzieci i psem – zmiana stylu życia miała ogromny wpływ na funkcjonalność mieszkania. Udało nam się je powiększyć, a to dało możliwość nowego podziału pomieszczeń, z którego bardzo chciałam skorzystać, aby nasze codzienne życie było przyjemniejsze. Jest wiele nowych kątów, które codziennie sprawiają mi radość, więc nie oglądam się za siebie - komentowała po remoncie na blogu. W naszej galerii niżej zobaczycie, jak wygląda mieszkanie Kasi Tusk. Jest na czym zawiesić oko!

Nocna balanga posłów w hotelu sejmowym Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.