Żona Kraśki nie wytrzymała: "Mój syn...". Ciężko powtrzymać łzy

Wspaniałe wieści płyną z rodziny Piotra Kraśki i jego żony Karoliny Ferenstein-Kraśko. Żona dziennikarza pochwaliła się wielkim sukcesem najstarszego syna. Nastolatek świetnie zaprezentował się na Cavaliadzie, czyli zawodach jeździeckich: - W ostani weekend to mój syn Kostek świetnie zaprezentował się na Amisiu pokonując trzygwiazdkowe CSI -W *** Finał Tour 135 cm bezbłędnie. Obydwaj pierwszy raz w życiu pokonywali parkur tej rangi! Kolejnego dnia znowu na „O” utrzymali wynik w konkursie dwufazowym trzygwiazdkowym 135 cm ! Jestem bardzo z nich dumna! - napisała szczęśliwa Ferenstein-Kraśko.

Nic dziwnego, to kolejny sukces chłopaka, który od lat trenuje jazdę konną. Żona Piotra Kraśki przyznała, że chłopak dosłownie ma miłość do koni i jazdy konnej w żyłach: - Dokładnie 15 lat temu startowaliśmy na Cavaliadzie wszyscy razem na Paradoksie! 🙏🫶 Może właśnie dlatego Kostek ma ogromną słabość do tej imprezy 😘 startował tutaj za nim przyszedł na świat 🙈 Oczywiście zaraz po tych zawodach zrobiłam sobie przerwę od jazdy konnej na kilka miesięcy - wspomina dawne lata Ferenstein-Kraśko.

Karolina Ferenstein-Kraśko kocha konie

I dodała, że jeździectwo to tradycja w ich rodzinie. Znana jest też stadnina w Gołkowie na Mazurach, która należy do rodziny Karoliny Ferenstein-Kraśko od pokoleń. Jest to miejsce chętnie odwiedzane przez celebrytów. - Konie pomagają nam ponownie nawiązać bezpośredni kontakt z mądrymi realiami natury, utraconymi dla cywilizowanego człowieka. Gdy trzydzieści lat temu moja rodzina założyła stadninę mieliśmy kilka koni. Dzisiaj mamy ich prawie 100 hodowlanych, sportowych w szkole jeździeckie i tych na emeryturze - opowiadała w jednym z wywiadów Karolina Ferenstein-Kraśko.

