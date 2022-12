Andrzej Duda przyłapany na zakupach. Nakupił piwa. Cały czas wisiał na telefonie. Ale to nie wszystko! [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

Historia miłości Wojciecha i Barbary Jaruzelskich

Wojciech Jaruzelski poznał swoją przyszłą żonę przypadkiem. Były lata 50. a Barbara miała 25 lat i była tancerką Zespołu Pieśni i Tańca Wojska Polskiego, który to umilał akademie i uroczystości żołnierzom, zaś Wojciech miał niewiele ponad 30 lat i był pułkownikiem. O pierwszym spotkaniu, do którego doszło w czasie przerwy w filharmonii, z przyszłym mężem Jaruzelska opowiedziała w magazynie VIVA w 2001 roku: - Kupowałam wejściówki i gdy światła gasły, siadłam na wolnych miejscach albo na schodach. Tego wieczoru stałam w kacie, a tu słyszę wołanie "Basiu, Basiu". Bąś jest dużo. wreszcie oglądam się za siebie, a to woła znajomy w towarzystwie jakiegoś oficera. Mieli lożę, więc skorzystałam bez skrępowania - wspominała Barbara Jaruzelska. Wspomniany znajomym był Adam Wiernik, dyrektor artystyczny Centralnego Zespołu Pieśni i Tańca Wojska Polskiego, więc znał młodą Basię. Jaruzelski chciał zaprosić dziewczynę na kolację, ale ta się wymigała. Koniec końców, zaczęli się spotykać.

Jaruzelska nie wytrzymała! Postawiła generałowi ultimatum: ja albo tamta dziewczyna

Jednak jak relacjonowała Maria Teresa Kiszczak, z sercowymi sprawami Jaruzelskiego bywało różnie: - Czesław opowiadał, że dziewczyny z zespołu do którego należała Barbara, często gościły u Wojtka w domu... Sama Jaruzelska wspominała, że kiedy byli jeszcze nie byli małżeństwem, postawiła mu ultimatum: albo ja, albo inna dziewczyna z tego zespołu. "Musisz się na coś zdecydować" - miała powiedzieć, czytamy w książce "Pierwsze damy III RP" wypowiedź Kiszczakowej. Ślub cywilny Barbara i Wojciech wzięli w 1960 roku w Szczecinie. Po trzech latach na świat przyszła ich córka Monika. Wojciech Jaruzelski zmarł w 2014 roku, a jego żona Barbara Jaruzelska w 2017 roku. Małżonkowie są jednak pochowani razem, każde z nich spoczywa w innym grobie. Ona w na Starych Powązkach w Warszawie, a generał na Powązkach Wojskowych.

