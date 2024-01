Żony Kamińskiego i Wąsika nagrały specjalne wideo. Pada jedno pytanie wprost do ministra Bodnara

Barbara Kamińska i Roma Wąsik cały czas wspierają swoich osadzonych mężów, którzy zostali zatrzymani 9 stycznia. Obie żony niepokoją się stanem zdrowia osadzonych, ponieważ jak wiemy, od początku pobytu za kratami zdecydowali się oni na protest głodowy. Kobiety starają się pomóc mężom i mówią o ich sytuacji, każdego dnia są też obecne przed budynkami aresztów. Były m.in. na spotkaniu z ministrem sprawiedliwości, a kilka dni temu obie wystosowały pisemny apel do ministra Adama Bodnara. Jak wskazały w piśmie: - Wzywamy pana do natychmiastowego przekazania akt sprawy panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, bez wydawania opinii w tej sprawie, do czego nie obligują pana przepisy prawa. Pozwoli to panu prezydentowi podjąć ostateczną decyzję. Przeciąganie przez pana tej sprawy może spowodować, że przejdzie pan do historii jako człowiek, który doprowadził do tragedii i śmierci osób ułaskawionych przez prezydenta RP.

Teraz zaś postanowiły powtórzyć apel i nagrały specjalne wideo. - Minęło już dziesięć dni od spotkania, na którym poprosiłyśmy pana o podjęcie działań w sprawie zwolnienia naszych mężów z więzień na czas prowadzenia postępowania ułaskawieniowego i przekazanie akt. Do tej pory nie zrobił pan nic - mówi na nagraniu żona Wąsika. A żona Kamińskiego dodaje: - Publicznie zapewniał pan, że akta wraz z decyzją prześle pan panu prezydentowi w ciągu kilku dni. Jednakże wciąż nie widać z pana strony żadnych decyzji i żadnych konkretów. Nagranie kończy pytanie Romy Wąsik skierowane do ministra Adama Bodnara: - Czy dotrzyma pan słowa?

NIŻEJ ZDJĘCIA Z PROTESTÓW PRZED ARESZTAMI ŚLEDZCZYMI, W KTÓRYCH PRZEBYWAJĄ MACIEJ WĄSIK I MARIUSZ KAMIŃSKI

Panie Ministrze @Adbodnar. Kilka słów od żon więzionych posłów - @Kaminski_M_ i @WasikMaciej.Czy dotrzyma Pan słowa? pic.twitter.com/MCGybwV7Vt— Komitet Obrony Więźniów Politycznych (@komitetowp) January 22, 2024